Bakan Tunç'tan Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşmasına tepki: Utanç verici

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuşma yapmak için ABD Kongre Binası'na gitti. Sabah saatlerinden itibaren Washington'ın çeşitli yerlerinde devam eden Netanyahu karşıtı gösteriler, Kongre binası çevresinde öğleden sonra da devam etti. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun konuşmasını yaptığı Kongre binasının kuzey kanadında toplanan yüzlerce gösterici, Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden aleyhinde slogan attı. Polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşanırken çok sayıda gösterici polis tarafından gözaltına alındı.