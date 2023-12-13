Bakan Tunç'tan sporda şiddet kanununda revize sinyali

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Rizespor karşılaşmasında Türk futbolunu sarsan olaylar oldu.
Karşılaşmanın 1-1 bitmesinin ardından öfkesine yenik düşen ve sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.
Meler'e yumruk atarak yaralayan Koca, dün çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.
Tedavisi tamamlanan Halil Umut Meler ise bugün taburcu edilerek, evine gönderildi.
Bu gelişmelerin ardından futbolda şiddeti önlemeye dair yeni adımların atılması için çalışmaya başlandı.
Bakan Tunç'tan dikkat çeken açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'nun yeniden değerlendirileceğini açıkladı.
Bakan Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;