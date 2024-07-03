Bakan Tunç'tan UEFA'nın Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına tepki: Asla kabul edilemez

"Başka futbolcuların değerleriyle ilgili yaptığı sevinç gösterilerine ses çıkarmayanların, söz konusu Türkiye olduğunda seslerini yükseltmesi tamamen maksatlı ve art niyetlidir. Futbolcularımızın sevincini farklı yerlere çekmek isteyenler, kendi ülkelerinde zehirli bir sarmaşık gibi yayılan ırkçılık, ayrımcılık ve İslam düşmanlığına bakmalıdırlar. Yapılan haksız uygulamalar, A Milli Futbol Takımımızın başarılarına asla gölge düşüremeyecek ve ket vuramayacaktır. İnanıyoruz ki 'Bizim Çocuklar' çeyrek finali de geçerek şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyecektir."