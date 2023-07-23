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Bakan Tunç'tan 'Erzurum Kongresi' paylaşımı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla, "Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin kahramanlarını saygı ile yad ediyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" mesajını paylaştı. 

07:33 . 23/07/2023 Pazar
DHA
Yılmaz Tunç

Yılmaz Tunç

Bakan Tunç, Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayınladı. Tunç, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi, Amasya'nın ardından Erzurum Kongresi ile milletimizin kurtuluş rehberi olmuştur. Erzurum Kongresi'nde, milli sınırlar içinde vatanın bölünmez bir bütün olduğu, manda ve himayenin kabul edilemeyeceği, milletimizin vatanına ve bağımsızlığına her koşulda sahip çıkacağı tüm dünyaya duyurulmuştur. Erzurum Kongresi ile başlayan milli mücadele ruhu, birlik ve beraberliğimizin temeli, geleceğimizin teminatıdır. Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin kahramanlarını saygı ile yad ediyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum."



#Yılmaz Tunç
#Adalet Bakanı
#Erzurum
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