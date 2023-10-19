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Bakan Uraloğlu açıkladı: İsrail ve Filistin'de görev yapan gazetecilere ücretsiz verilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail ve Filistin'deki gelişmeleri takip etmek için bölgeye giden gazetecilere ücretsiz dakika, kısa mesaj ve sınırsız internet ile uluslararası dolaşım hakkı sağlandığını açıkladı.

10:36 . 19/10/2023 Perşembe
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Gazze

Gazze

Terör devleti İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam dünyanın olduğu kadar Türkiye'nin de gündeminde.


Bölgedeki gelişmeleri takip eden gazetecilerin iletişim sorunu ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Abdulkadir Uraloğlu
, bölgedeki gazetecilere ücretsiz ve sınırsız iletişim imkanı getirildiğini duyurdu.

Ücretsiz ve sınırsız tarife


Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:


İsrail'in, Gazze'de işlediği insanlık dışı vahşeti dünya kamuoyuna duyurmak için zor şartlarda görevlerini yerine getiren gazeteci arkadaşlarımıza, iletişim konusunda sıkıntı yaşamamaları adına GSM operatörlerimizin iş birliği ile ücretsiz dakika, SMS ve sınırsız internet ile uluslararası dolaşım hakkı sağlıyoruz.


Türkiye Cumhuriyeti olarak; devletimiz ve bakanlığımız ile bölgedeki gazetecilerin ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız. İsrail'in Gazze halkına yaşattığı vahşeti dünyaya duyurmaya, bütün insanlığın sesi olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha İsrail'i işlediği insanlık suçu dolayısıyla kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz.



#İsrail
#Filistin
#gazeteci
#internet
#Abdulkadir Uraloğlu
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