Bakan Uraloğlu açıkladı: İsrail ve Filistin'de görev yapan gazetecilere ücretsiz verilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan'ın Türk vatandaşlarına sağladığı vize kolaylığı dolayısıyla teşekkür ederek, "Gerek umre gerek hac gerekse diğer seyahatler için bu ciddi bir kolaylık sağlayacaktır" dedi. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, "Elektronik vize uygulamasıyla Türk vatandaşları, 5 dakikadan daha az bir süre içinde ya da Suudi Arabistan'da herhangi bir havalimanına gittiğinde vize alabilecekler" diye konuştu.