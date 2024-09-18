Bakan Uraloğlu çağrı cihazlarıyla ilgili merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de risk var mı?

Lübnan hükümeti, çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açan çağrı cihazlarının patlatılmasını kınayarak, bunun terör devleti İsrail'in suçu ve ulusal egemenliğe bir saldırı olduğunu ifade etti. Lübnan Hizbullahı da, ülke çapında üyeleri tarafından kullanılan çağrı cihazlarının patlamasından terör devletini sorumlu tutarak, bu saldırıya karşılık vereceğini açıkladı. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, ''Bu günahkar saldırı için ister beklesin ister beklemesin hakkı olan cezayı alacak'' ifadeleri kullanıldı.