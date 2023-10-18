Bakan Uraloğlu: Dünyada söz sahibi olmak için uzayda 'iz' sahibi olmak zorundayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
'Türksat 6A pek çok zorlu testi başarıyla tamamladı'
İlk milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile uzay ve uydu teknolojileri alanında teknik bir devrim gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Türksat 6A pek çok zorlu testi başarıyla tamamladı ve yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 2024 yılı mart ayında yer teslimi gerçekleştirilecektir. Bu aşamadan sonra da SpaceX firması ile yapılan anlaşma doğrultusunda, haziran ayı içerisinde yörüngesine fırlatmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin uydu çalışmalarının sadece Türksat uyduları ile sınırlı olmadığını ifade eden Uraloğlu, "2012 ve 2016 yıllarında fırlatılan Göktürk gözlem uyduları, üniversitelerimiz ve savunma sanayindeki paydaşlarımız tarafından geliştirilen küp uydularımız ve son yıllarda başlatılan yakın yörünge takım uydu projeleri Türkiye'nin bu alanda ne kadar iddialı olduğunun göstergeleridir. Türksat gibi köklü bir kuruluşa ve onun bünyesinde görev yapan kabiliyetli mühendislere ve kadrolara sahip olmamız da bu konuda en büyük avantajımızdır. Özellikle gençlerimizin uydu teknolojilerine gösterdiği ilgi de umut vericidir. TEKNOFEST'in ilk düzenlendiği 2018'den bugüne kadar katettiği mesafenin uydu ve uzay çalışmalarında Türkiye'nin nereye varabileceğini göstermiştir. TEKNOFEST kuşağı gençlerimiz, kendi imzalarını taşıyan projelerle gökleri fethetmeye başlamıştır" diye konuştu.