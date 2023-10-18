Bakan Uraloğlu: Dünyada söz sahibi olmak için uzayda 'iz' sahibi olmak zorundayız

"2021 yılında Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşu ve 2022 yılında da Cumhurbaşkanlığımız tarafından ilan edilen Milli Uzay Programı ile çok daha büyük ve farklı bir boyut kazanıyor. Hiç şüphesiz kendi uydularımızı geliştirmekten ay yüzeyine araç göndermeye, uluslararası uzay programlarına bilim insanı yetiştirmeden uzay sanayine kadar her alanda ülkemizi hak ettiği seviyeye getirecek adımları atıyoruz. Bu çerçevede, uydu teknolojileri en hızlı ilerleme gösterdiğimiz alanların başında geliyor. Ülkemizi uydu alanında üstün yetkinliklere kavuşturmak, gelecekte bu alanda politika belirleyici ülkeler arasına dahil etmek üzere güçlü bir irade gösteriyoruz. Bugün kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen ve test edebilen bir ülke olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki dünyada söz sahibi olmak için uzayda da 'iz' sahibi olmak zorundayız