Gündem

Bakan Uraloğlu duyurdu: Gençlere ücretsiz internette tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gençlere ücretsiz 10 GB internet uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu uygulamanın başlayacağı tarihi açıkladı.

Seren Som
11:55 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gençlere ücretsiz 10 GB internet uygulaması hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri talimatlandırdı. Biz bu konu üzerinde 3 aydır çalışıyoruz. 3.6 milyon gencimizi kapsayacak bir proje. 3 tane operatörümüzden teklifleri aldık. 10 GB interneti hak eden kişilerin kullanmasını sağlamış olacağız. Tanımlanmış olan telefonda bunun kullanılmasını biz sağlamış olacağız. Başkası kullanamayacak. BTK vasıtasıyla biz bunu sağlayacağız. Bu ay başlarız. En ihtiyaç olan nokta bu ay. Bizde bu ay içinde başlatmış oluruz. Yerli üretim şartı, sınır fiyat konuldu, onun altında kalan yerli üretim markalarına uygulanacak cep telefonu kampanyası var, o da bu ay hayata geçirilir."

Ayrıntılar geliyor...



#Abdulkadir Uraloğlu
#İnternet
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
11 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bakan Uraloğlu ücretsiz 10 GB internet uygulamanın başlayacağı tarihi açıkladı