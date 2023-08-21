Samsung telefonlar, hem tasarım hem de performans açısından çok iyi telefonlardır. Samsung telefonlar, her bütçeye uygun seçenekler sunar ve Android işletim sistemi ile çalışırlar.

Samsung Galaxy S serisi

Galaxy S serisi, Samsung'un en üst düzey akıllı telefonlarıdır. Bu telefonlar, en son işlemciler, en iyi ekranlar ve en gelişmiş kameralara sahiptir. Galaxy S serisi telefonlar, genellikle en pahalı Samsung telefonlarıdır.

Samsung Galaxy A serisi

Galaxy A serisi, Samsung'un orta sınıf akıllı telefonlarıdır. Bu telefonlar, Galaxy S serisi telefonlara göre daha uygun fiyatlıdır, ancak yine de iyi performans ve özellikler sunarlar. Galaxy A serisi telefonlar, genellikle en popüler Samsung telefonlarıdır.

Samsung Galaxy M serisi

Galaxy M serisi, Samsung'un giriş seviyesi akıllı telefonlarıdır. Bu telefonlar, Galaxy A serisi telefonlara göre daha uygun fiyatlıdır, ancak yine de temel ihtiyaçları karşılayacak performans ve özellikler sunarlar. Galaxy M serisi telefonlar, genellikle en uygun fiyatlı Samsung telefonlarıdır.

Samsung'un tüm telefon modelleri, Android işletim sistemi ile çalışır. Android işletim sistemi, Google tarafından geliştirilen ve dünyanın en popüler akıllı telefon işletim sistemlerinden biridir. Android işletim sistemi, kullanıcılara geniş bir uygulama ve oyun yelpazesi sunar.

Samsung telefon fiyatları vergili ve vergisiz ne kadar?

Samsung Galaxy S serisi akıllı telefonların güncel fiyatları şu şekildedir:

Samsung Galaxy S23 Ultra vergi dahil satış fiyatı 57.999 TL

Samsung Galaxy S23 Ultra vergisizi fiyatı 30.498 TL

Samsung Galaxy S22 Ultra vergili fiyatı 42.019 TL

Samsung Galaxy S22 Ultra vergisiz fiyatı 21.018 TL

Samsung Galaxy S22 vergili fiyatı 27.999 TL

Samsung Galaxy S22 vergisiz fiyatı 14.999 TL

Galaxy Z Fold4 vergili vergisiz fiyatları

Samsung Galaxy Z Fold4 vergili fiyatı 50.999 TL

Samsung Galaxy Z Fold4 vergisiz fiyatı 25.998 TL

Galaxy Z Flip4 vergili vergisiz satış fiyatı

Samsung Galaxy Z Flip4 vergili fiyatı 35.999 TL

Samsung Galaxy Z Flip4 vergisiz fiyatı 18.499 TL

Galaxy Z Fold3 fiyatları vergili vergisiz

Samsung Galaxy Z Fold3 5G vergili fiyatı 37.999 TL

Samsung Galaxy Z Fold3 5G vergisiz fiyatı 19.499 TL



