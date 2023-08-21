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Fiyatlar yarı yarıya düşüyor! Samsung telefon fiyatları vergili-vergisiz

Samsung, her bütçeye uygun akıllı telefonlar sunan çok çeşitli telefon modelleri üretir. En popüler Samsung telefon modelleri arasında Galaxy S serisi, Galaxy A serisi ve Galaxy M serisi bulunur. Peki Samsung telefon fiyatları vergili, vergisiz ne kadar? İşte Samsung s22 ultra, Samsung S22, S23, A73, S20 vergisiz fiyatı.

14:21 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Samsun telefon fiyatları güncel

Samsun telefon fiyatları güncel

Samsung telefonlar, hem tasarım hem de performans açısından çok iyi telefonlardır. Samsung telefonlar, her bütçeye uygun seçenekler sunar ve Android işletim sistemi ile çalışırlar.

Samsung Galaxy S serisi

Galaxy S serisi, Samsung'un en üst düzey akıllı telefonlarıdır. Bu telefonlar, en son işlemciler, en iyi ekranlar ve en gelişmiş kameralara sahiptir. Galaxy S serisi telefonlar, genellikle en pahalı Samsung telefonlarıdır.

Samsung Galaxy A serisi

Galaxy A serisi, Samsung'un orta sınıf akıllı telefonlarıdır. Bu telefonlar, Galaxy S serisi telefonlara göre daha uygun fiyatlıdır, ancak yine de iyi performans ve özellikler sunarlar. Galaxy A serisi telefonlar, genellikle en popüler Samsung telefonlarıdır.

Samsung Galaxy M serisi

Galaxy M serisi, Samsung'un giriş seviyesi akıllı telefonlarıdır. Bu telefonlar, Galaxy A serisi telefonlara göre daha uygun fiyatlıdır, ancak yine de temel ihtiyaçları karşılayacak performans ve özellikler sunarlar. Galaxy M serisi telefonlar, genellikle en uygun fiyatlı Samsung telefonlarıdır.

Samsung'un tüm telefon modelleri, Android işletim sistemi ile çalışır. Android işletim sistemi, Google tarafından geliştirilen ve dünyanın en popüler akıllı telefon işletim sistemlerinden biridir. Android işletim sistemi, kullanıcılara geniş bir uygulama ve oyun yelpazesi sunar.

Samsung telefon fiyatları vergili ve vergisiz ne kadar?

Samsung Galaxy S serisi akıllı telefonların güncel fiyatları şu şekildedir:

Samsung Galaxy S23 Ultra vergi dahil satış fiyatı
57.999 TL
Samsung Galaxy S23 Ultra vergisizi fiyatı
30.498 TL
Samsung Galaxy S22 Ultra vergili fiyatı
42.019 TL
Samsung Galaxy S22 Ultra vergisiz fiyatı
21.018 TL
Samsung Galaxy S22 vergili fiyatı
27.999 TL
Samsung Galaxy S22 vergisiz fiyatı
14.999 TL

Galaxy Z Fold4 vergili vergisiz fiyatları

Samsung Galaxy Z Fold4 vergili fiyatı
50.999 TL
Samsung Galaxy Z Fold4 vergisiz fiyatı
25.998 TL

Galaxy Z Flip4 vergili vergisiz satış fiyatı

Samsung Galaxy Z Flip4 vergili fiyatı
35.999 TL
Samsung Galaxy Z Flip4 vergisiz fiyatı
18.499 TL

Galaxy Z Fold3 fiyatları vergili vergisiz

Samsung Galaxy Z Fold3 5G vergili fiyatı
37.999 TL
Samsung Galaxy Z Fold3 5G vergisiz fiyatı
19.499 TL

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