Samsun telefon fiyatları güncel
Samsung telefonlar, hem tasarım hem de performans açısından çok iyi telefonlardır. Samsung telefonlar, her bütçeye uygun seçenekler sunar ve Android işletim sistemi ile çalışırlar.
Samsung Galaxy S serisi
Galaxy S serisi, Samsung'un en üst düzey akıllı telefonlarıdır. Bu telefonlar, en son işlemciler, en iyi ekranlar ve en gelişmiş kameralara sahiptir. Galaxy S serisi telefonlar, genellikle en pahalı Samsung telefonlarıdır.
Samsung Galaxy A serisi
Galaxy A serisi, Samsung'un orta sınıf akıllı telefonlarıdır. Bu telefonlar, Galaxy S serisi telefonlara göre daha uygun fiyatlıdır, ancak yine de iyi performans ve özellikler sunarlar. Galaxy A serisi telefonlar, genellikle en popüler Samsung telefonlarıdır.
Samsung Galaxy M serisi
Galaxy M serisi, Samsung'un giriş seviyesi akıllı telefonlarıdır. Bu telefonlar, Galaxy A serisi telefonlara göre daha uygun fiyatlıdır, ancak yine de temel ihtiyaçları karşılayacak performans ve özellikler sunarlar. Galaxy M serisi telefonlar, genellikle en uygun fiyatlı Samsung telefonlarıdır.
Samsung'un tüm telefon modelleri, Android işletim sistemi ile çalışır. Android işletim sistemi, Google tarafından geliştirilen ve dünyanın en popüler akıllı telefon işletim sistemlerinden biridir. Android işletim sistemi, kullanıcılara geniş bir uygulama ve oyun yelpazesi sunar.
Samsung telefon fiyatları vergili ve vergisiz ne kadar?
Samsung Galaxy S serisi akıllı telefonların güncel fiyatları şu şekildedir: