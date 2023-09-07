Vergisiz telefon çok yakında

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite öğrencilerine yönelik ‘vergisiz telefon ve bilgisayar’ vaadine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Kacır, “Detayları çok kısa zamanda nihai açıklamayla beraber kamuoyu öğrenmiş olacak” dedi. Kacır, önceki gün yapılın kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu, üniversite öğrencilerine verilecek internet ve cep telefonu desteğine ilişkin Kacır, “Bazı değerlendirmeler yapılıyor, tamamlandığında açıklanacak. Detayları çok kısa zamanda nihai açıklamayla beraber kamuoyu öğrenmiş olacak. Türkiye, genç bir ülke, yaş ortalamamız 33. örgün eğitimde, üniversitelerde milyonlarca öğrenci var. Bütün bu gençlere bizim verdiğimiz bir takım sözler var. Bizim bu sözleri adım adım tutmak gibi bir gayemiz var. Yani henüz seçimin üzerinden bir kaç ay geçti ama Cumhurbaşkanımız bir an evvel verdiğimiz bütün sözleri tutmak konusunda da ilgilileri, bizleri talimatlandırıyor. Normalde 5 yıllık bir dönemimiz var ama ertelemek değil gayemiz. Bir an evvel milletimize verdiğimiz sözleri tutmak niyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

RUSYA’YLA İLİŞKİLER ARTACAK

Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya temasları kapsamında bu ülkeyle sanayi ve teknoloji alanında bir işbirliği olup olmayacağına yönelik soruya, “Rus iş insanlarının Türkiye'de önemli yatırımları var. Sanayi sektöründe de önemli yatırımları var. O yatırımları devam edecek. Biz de pek çok ülkede olduğu gibi onları teşvik etmeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Rusya'dan Türkiye'ye çok yoğun yatırım ilgisi var. Bazı alanlarda Rusya ile daha stratejik işbirlikleri de mümkün. Karşılıklı kabiliyetlerimizin güçlü olduğu alanlarda işbirliğini de arttırmak istiyoruz” diye konuştu.

İzmir’de yeni rekora imza atacağız

Başkent’te düzenlenen TEKNOFEST’in, 940 binden fazla katılımcıyla Ankara tarihinin en büyük etkinliği olduğunu bildiren Bakan Kacır, etkinliğin son günü yoğun yağış olmasaydı daha yüksek katılımcı sayısına ulaşılabileceğine işaret etti. Kacır, “Zannediyorum 14 bakanımız TEKNOFEST’e katıldı. Yani bakanların da en fazla ilgi gösterdiği organizasyon olmuş oldu. Şimdi 27 Eylül’de İzmir’de bu yılın son TEKNOFEST’i yapılacak. İzmir’de de yeni bir rekora imza atarız” diye konuştu.







