Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar düzenlemesini resmen açıkladı. Hangi telefonları kapsayacağı ve ne kadar indirim yapılacağı duyuruldu. Peki lise öğrencileri vergisiz telefon alabilir mi? İşte haberin tüm detayları.

Vergisiz telefon ve bilgisayar desteği ne kadar?

Örgün eğitimdeki üniversite öğrencilerine, piyasa satış fiyatı 9.500 TL’yi geçmeyen telefonlar için teknolojik cihaz desteği adı altında indirim uygulanacak. Öğrenciler, 9.500 TL ve altında fiyata sahip telefonları yüzde 44,4 oranında indirimle satın alabilecek. Hangi telefon modellerine destek sağlanacağı açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde resmi düzenlemenin yayınlanması ve tüm detayların duyurulması bekleniyor.

Öğrencilere yüzde kaç bilgisayar ve telefon desteği verilecek?

Örgün eğitimdeki üniversite öğrencilerine, satış fiyatı 9.500 TL’yi geçmeyen bilgisayarlar için yüzde 16,7'ye varan oranda destek sağlanacak.

10 GB ücretsiz internet hangi öğrencileri ücretsiz olacak?

Her öğrenci için bir hatla sınırlı olmak üzere, örgün öğretimdeki üniversite öğrencileri 12 ay boyunca aylık 10 GB ücretsiz mobil internet paketi tanımlanacak. Öğrenciler; Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone hatlarıyla bu destekten ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız.”

18 yaşına giren tüm gençlerimize Genç Kart vereceğiz.



Bu karta sahip tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecek. pic.twitter.com/8sH2ZYYta2 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 26, 2023

Lise öğrencileri vergisiz telefon ve bilgisayar satışı var mı, olacak mı?

Hayır, lise öğrencileri vergisiz telefon alamazlar. Bu düzenleme, sadece üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim gören öğrencileri kapsıyor. Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri de bu düzenlemeden yararlanamıyor.

Vergisiz telefon ve bilgisayar nasıl alınır, başvurular nereden, nasıl yapılacak?

Öğrenciler, vergisiz telefon almak için öncelikle bir e-devlet şifresi almaları gerekiyor. E-devlet şifresini aldıktan sonra, e-devlet üzerinden "Öğrenci Bilgi Sistemi"ne giriş yaparak, "Vergisiz Telefon ve Bilgisayar Başvurusu" adımından başvurularını yapabilirler.

Başvuruları onaylanan öğrenciler, vergisiz telefon ve bilgisayar satın almak için yetkili satış noktalarına başvurabilirler.

Vergisiz telefon ve bilgisiyar satışı için başvurular ne zaman?

Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı, 2023 yılı Temmuz ayında başlaması öngörülüyordu. Detaylar hakkında yakın zamanda bir açıklama yapılacak.

Vergisiz bilgisiyar ve telefon satışı kimleri kapsıyor?

Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı, aşağıdaki şartları sağlayan öğrencileri kapsıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Türkiye'deki bir üniversitenin ön lisans veya lisans programında aktif olarak öğrenim görmek

Öğrencinin öğrenim ücretini düzenli olarak ödemek

Hangi telefonlar vergisiz alınacak?

Öte yandan destek uygulamasına hangi cep telefonu modellerinin dahil edileceğine yönelik ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bir çalışma yürütülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Kurumu’yla (BTK) birlikte bu uygulamaya dahil edilecek cep telefonlarının kalitesini ölçecek.

9500 lira ücret skalasını yakalayan her telefon bu uygulamaya dahil edilmeyecek. Telefonların internet bağlantı hızları ile kalitelerine bakılacak.