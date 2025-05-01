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Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul projesinden vazgeçmedik

Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul projesinden vazgeçmedik

12:141/05/2025, четверг
G: 1/05/2025, четверг
DHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kanal İstanbul projesinden vazgeçmedik. Bugün gündemimizde değil ama günü geldiğinde, doğru finansmanı bulduğumuzda mutlaka yapacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanal İstanbul ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu,
"Çok net bir irademiz var, biz Kanal İstanbul’u yapacağız. Bunu ne zaman yapmalıyız, bu konuyu istişare ediyoruz"
ifadelerini kullandı.
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#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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