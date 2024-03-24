Bakan Uraloğlu paylaştı: İki ayda dört metro! İstanbul'un ulaşım çilesi bitecek

"Bu hat, sadece 9 günde 359 bin 226 yolcu tarafından kullanıldı. Geçtiğimiz günlerde hizmete verdiğimiz Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ise birkaç günde 6 bin yolcu tarafından kullanıldı. Bu yılın ilk çeyreğinde İstanbul'da Bakanlık olarak 34 kilometre raylı sistem hattını hizmete sunduk. İstanbul'da bu yıl 4 ayrı hattı hizmete aldık ve bu hatlarımız sadece birkaç haftada toplamda 900 binin üzerinde vatandaşımız tarafından kullanıldı"