Bakan Uraloğlu paylaştı: İki ayda dört metro! İstanbul'un ulaşım çilesi bitecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da yapımını tamamlayarak İstanbulluların hizmetine sundukları metro hatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nı 9 günde 359 bin yolcu kullandı
Uraloğlu, 29 Ocak'ta hizmete açılan Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın 1,5 aydan biraz daha uzun sürede 278 bin 127 yolcu taşıdığını, 26 Şubat'ta açılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın ise bir aydan kısa sürede 260 bin 408 yolcu tarafından kullanıldığını kaydetti.
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nı 10 Mart'ta hizmete aldıklarını anımsatan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızı trafik çilesinden kurtarıyoruz"
İstanbul için yapılan çalışmaların hızlanarak artacağını vurgulayan Uraloğlu, Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalara göre kentin toplam 1004 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğu bilgisini verdi.
Bakan Uraloğlu, Bakanlığın yapımı devam eden projeleri bittiğinde İstanbul'un raylı sistem uzunluğunun 394,2 kilometreye çıkacağı dikkate alındığında, şehrin daha 600 kilometreden fazla metro hattına ihtiyacı olduğunu kaydetti.