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Bakan Uraloğlu paylaştı: İki ayda dört metro! İstanbul'un ulaşım çilesi bitecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılının ilk çeyreğinde İstanbul'da Bakanlık olarak 34 kilometrelik 4 raylı sistem hattını hizmete sunduklarını belirterek, "Bu hatlarımız sadece birkaç haftada toplamda 900 binin üzerinde İstanbullu vatandaşımız tarafından kullanıldı. Bakanlığımız tarafından yapılan metro sistemleri sayesinde İstanbulluları trafik çilesinden kurtarıyoruz” dedi.

12:20 - 24/03/2024 Pazar
Güncelleme: 12:21 - 24/03/2024 Pazar
AA
İstanbul'da Bakanlığın bu yıl hizmete açtığı metroları birkaç haftada 900 binden fazla kişi kullandı
İstanbul'da Bakanlığın bu yıl hizmete açtığı metroları birkaç haftada 900 binden fazla kişi kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da yapımını tamamlayarak İstanbulluların hizmetine sundukları metro hatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.


Bakanlık olarak, İstanbul'da yapımını tamamlayarak hizmete sundukları metro hatlarının toplam 147,7 kilometreyi bulduğu bilgisini veren Uraloğlu,
"İstanbul'un toplam raylı sistem ağı şu anda 348 kilometreye ulaşmış durumda ve bu hatların neredeyse yarısını Bakanlığımız hizmete aldı. Sadece bu yılın ilk çeyreğinde, Bakırköy Sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Hattı'nı, Gayrettepe- Kağıthane Metro Hattı'nı, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nı hizmete açtık. İstanbullu vatandaşlarımız da bu hatlara büyük ilgi gösterdi"
ifadelerini kullandı.

Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nı 9 günde 359 bin yolcu kullandı

Uraloğlu, 29 Ocak'ta hizmete açılan Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın 1,5 aydan biraz daha uzun sürede 278 bin 127 yolcu taşıdığını, 26 Şubat'ta açılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın ise bir aydan kısa sürede 260 bin 408 yolcu tarafından kullanıldığını kaydetti.


Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nı 10 Mart'ta hizmete aldıklarını anımsatan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu hat, sadece 9 günde 359 bin 226 yolcu tarafından kullanıldı. Geçtiğimiz günlerde hizmete verdiğimiz Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ise birkaç günde 6 bin yolcu tarafından kullanıldı. Bu yılın ilk çeyreğinde İstanbul'da Bakanlık olarak 34 kilometre raylı sistem hattını hizmete sunduk. İstanbul'da bu yıl 4 ayrı hattı hizmete aldık ve bu hatlarımız sadece birkaç haftada toplamda 900 binin üzerinde vatandaşımız tarafından kullanıldı"

"İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızı trafik çilesinden kurtarıyoruz"

Uraloğlu, Marmaray, Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu gibi İstanbul'da 7 ayrı metro hattını hizmete aldıklarını ve projelere dur durak demeden devam ettiklerini vurguladı. Bakanlığın İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donattığına dikkati çeken Uraloğlu,
"Amacımız çok daha fazlasını İstanbullu vatandaşlarımıza kazandırmak. Çünkü şu ana kadar İstanbul'da 147,7 kilometre uzunluğundaki raylı sistem hatlarını Bakanlığımız hizmete sundu. Bakanlığımız tarafından yapılan metro sistemleriyle İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızı trafik çilesinden kurtarıyoruz"
ifadelerini kullandı.

İstanbul için yapılan çalışmaların hızlanarak artacağını vurgulayan Uraloğlu, Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalara göre kentin toplam 1004 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğu bilgisini verdi.


Bakan Uraloğlu, Bakanlığın yapımı devam eden projeleri bittiğinde İstanbul'un raylı sistem uzunluğunun 394,2 kilometreye çıkacağı dikkate alındığında, şehrin daha 600 kilometreden fazla metro hattına ihtiyacı olduğunu kaydetti.



#İstanbul
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#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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