Bakan Uraloğlu paylaştı: Samsun-Sarp Hızlı Demir yolu projesi ile Trabzon-Samsun arası 2 saate inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde Trabzonlu siyaset, bürokrat ve iş insanları ile iftar programına katıldı. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, “Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısına tam 173 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 56 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 245 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 89 kilometreden 519 kilometreye çıkardık” ifadelerini kullandı.





‘ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR'





Proje çalışmalarını Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüklerini belirten Uraloğlu, “Trabzon'umuzu, başta Karadeniz Sahil Yolu olmak üzere bölünmüş yollarla bütün Türkiye'ye bağladık. Türkiye'nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Zigana Tüneli'ni tamamlayarak, İran ve tüm Ortadoğu ülkelerinin Trabzon ve Karadeniz'e ulaşmasını sağladık. Yıllar süren meşhur Tanjant Yolu'nu bitirmek bize nasip oldu. Kanuni Bulvarı projesinde sona yaklaştık. Trabzon Güney Çevre Yolu'nu biz başlattık, inşallah biz bitireceğiz. Vakfıkebir Organize Sanayi Yolu, Araklı- Dağbaşı- Uğrak Yolu gibi 22 kara yolu projemizin çalışmaları da hızla devam ediyor. Şehir içinde de Trabzon'umuza yakışır bir adım atıyoruz: Akçaabat'tan Yomra Merkeze uzanan, Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, meydan, üniversite, otogar ve havalimanı gibi 31 istasyon içeren yaklaşık 32 kilometrelik kent içi raylı sistemi şehrimize kazandıracağız” diye konuştu.





‘TRABZON İLE SAMSUN ARASINI 2 SAATE DÜŞÜRECEK'





Samsun- Sarp Hızlı Demir yolu projesinin detaylarını hatırlatan Uraloğlu, “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek; Samsun- Sarp Hızlı Demir yolu projemizle, Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'i birbirine bağlayacağız.

Havalimanımız ise Trabzon'umuzun dünyaya açılan kapısı. Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda havalimanımızı genişletmek ve şehrimize yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalarımıza başladık. Yeni havalimanı projemiz hayata geçene kadar, yurt dışı uçuşlardaki artış ve Trabzon'umuzun yükselen ticaret faaliyetleri için acilen yeni dış hatlar gelen yolcu terminalini ve CIP hizmet binasını bitirdik. Hamdolsun, geçtiğimiz yıl her ikisinin de açılışını gerçekleştirdik. Şu anda iç hatlar terminalimiz ile dış hatlar giden yolcu terminalimizdeki tadilatları bitirmek için hızla çalışıyoruz; bu yıl içinde tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.



