Bakan Uraloğlu: Türksat uyduları ile akıllı ulaşım sistemi kesintisiz hale gelecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türksat ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi'nin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen, 'Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi'nin imza törenine katıldı. Bakan Uraloğlu, akıllı ulaşım sistemlerinin; ulaşımın daha güvenli, konforlu, enerji verimliliği sağlayan, ulaşım ağlarını etkin bir şekilde yöneten, bilgi ve haberleşme teknolojilerine dayanan sistemlerin bütünü olduğunu söyledi.





'Hızlı ve emniyetli yollar için çalışıyoruz'





Akıllı ulaşım sistemlerinin ulaşım altyapısının optimizasyonuna, kullanıcılar için ulaşım hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesine, seyahat güvenliğinin artmasına ve çevre dostu ulaşım seçenekleri sunulmasına katkı sağladığını vurgulayarak, "Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak tüm ulaşım modlarında olduğu gibi kara yolları ağımızda da; seyahat sürelerini azaltmak, trafik güvenliğini artırmak, mevcut yol kapasitelerini etkin kullanmak ve enerji verimliliği sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlamak için akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Kara yolu altyapımızı akıllı ve otonom teknolojilerle donatarak, hızlı ve emniyetli yollar tesis etme çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.









'Sürücülerimizi anlık bilgilendirebiliyoruz'





Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Akıllı Ulaşım Sistemleri merkezlerini hatırlatan Uraloğlu, "Bu merkezleri kısaca; belli noktalara yerleştirilen meteorolojik algılayıcılar, değişken mesaj işaretleri ve kamera gibi cihazlar eliyle tüm verilerin toplandığı ve yol kullanıcılarının anlık olarak bilgilendirilmesinin sağlandığı merkezler olarak düşünülebiliriz. Sinyalizasyon sistemleri, değişken mesaj işaretleri, radyo yayınları ve mobil bilgi uygulamaları ile tüm sürücülerimizi yol durumlarına dair anlık bilgilendirebiliyoruz. Bu kapsamda ülke genelindeki otoyol, devlet ve il yolları üzerinde; 2 bin 990 adet sinyalizasyon, 5 bin 152 adet kamera, 149 adet meteoroloji istasyonu, 710 adet değişken mesaj işareti, 1120 adet değişken trafik işareti, 209 adet hız tespit ve uyarı radarı ile 1723 adet ışıklı uyarı ve güvenlik cihazı bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.





'Operasyonel kabiliyetin artırılmasını hedefliyoruz'





Bu kapsamda, ulusal bir AUS mimarisi ve yazılımı geliştirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Akıllı Ulaşım Sistemlerini ve Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemlerini tek bir merkezi yazılım çatısı altında toplayarak AUS standardizasyonunu sağlayacağız. Proje hizmete alındığında akıllı ulaşım sistemi mimarisi, Türksat uyduları ile desteklenerek kesintisiz hale gelecek. Bu sayede sistemler arası bütünlük ve birlikte çalışabilirliği tesis ederek operasyonel kabiliyetin artırılmasını hedefliyoruz" diye konuştu.





Proje yazılım altyapısının tamamlanmasını ve saha kurulumunu 23 Kasım 2025 tarihinde bitirmeyi planladıklarını ifade eden Uraloğlu, "12 aylık bakım süresinin ardından da projemizi 23 Kasım 2026 tarihinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.



















