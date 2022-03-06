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ANKARA

Bakan Vahit Kirişçi: Ülkemizin yeterli ayçiçeği yağı stoku bulunmaktadır

Ayçiçeği gibi yeterli temel gıda stoklarının bulunmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Bakan

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçeği yağı stoku bulunmaktadır” dedi.

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Bakan Vahit Kirişçi: Ülkemizin yeterli ayçiçeği yağı stoku bulunmaktadır
Vahit Kirişci

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından ayçiçeği yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı iddialarına ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Kirişci, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizin gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açarak ayçiçeği yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı ve bu nedenle piyasa fiyatlarının arttığı bilgilerinin gerçeği yansıtmayan spekülasyonlar olduğunu söyledi.

“ÜRETİMİMİZ 2021 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 17 ARTMIŞTIR”

Türkiye’de ayçiçeği üretiminde son yıllarda önemli artışlar yaşandığını belirten Kirişci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Toplam ayçiçeği üretimimiz 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17 artmıştır. Ayçiçeği üretimindeki son yıllardaki artışa rağmen yurt içindeki tüketimin artması ve pandemi koşullarında artan talep nedeniyle ihtiyacımızın bir kısmı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeler yakından takip edilmekte olup, bitkisel yağ arzında sorun yaşanmaması için her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda alternatif ülkeler ve alternatif yağ çeşitleri için gerekli çalışmalar yapılmış, ayrıca ayçiçeği yağ ihracatı da durdurularak, mevcut stokların yurtiçi tüketimi karşılayacak şekilde yönetilmesi sağlanmıştır.”

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“İDDİALAR TAMAMIYLA GERÇEK DIŞIDIR”

Ülke genelindeki yağış durumunun ayçiçeği ve kanola gibi yağlı tohumlu bitkilerin üretimine olumlu yansıdığına dikkati çeken Bakan Kirişci, “Bu çerçevede Çukurova bölgesinde başlayacak ilk hasada kadar gerekli her türlü planlama yapılmıştır. Ülkemizin 1-1,5 aylık tüketimimize ancak yetecek kadar ayçiçeği tohumu ve yağ stoku bulunduğu iddiaları tamamıyla gerçek dışıdır.

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“ALINDIĞINDA ÜLKEMİZİN YETERLİ MİKTARDA AYÇİÇEĞİ YAĞI STOKU BULUNMAKTADIR”

Gerek üretimimiz, gerek sektörün tedarikleri ve devir stoklarımız dikkate alındığında ülkemizin yeterli miktarda ayçiçeği yağı stoku bulunmaktadır. Netice itibarıyla kamuoyuna yansıyan iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, halkımızın endişe edeceği bir durum söz konusu değildir.” dedi.

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