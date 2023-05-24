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Bakan Varank: Değişim isteyen vatandaşlarımız Kılıçdaroğlu’nu değiştirsin

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefeti destekleyen ve değişim isteyen vatandaşların önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu değiştirerek yola çıkmasında fayda olduğunu dile getirerek, "Sağlıklı ve Türkiye’nin faydasına olacak, muhalefet yapabilecek bir genel başkanı başınıza getirin. Kazanmanın mutluluğunu yaşamak istiyorsanız ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verin. Hem de değişim isteğinizi aslında kendi partilerinize de göstermiş olun" dedi.

16:46 . 24/05/2023 Çarşamba
IHA
Mustafa Varank

Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank
, Bursa’daki galerici esnafıyla bir araya geldi. Yerli ve milli Togg ile galericiler sitesine gelen Bakan, horon ile karşılandı. Yapılan yerli ve milli çalışmalardan bahseden Bakan Varank, "Biz 21 senedir hep yapmanın derdinde olduk. Üretmenin derdinde olduk. Taş üstüne taş koymanın derdinde olduk. Ama karşımızda ne yapan ne de yaptıran bir muhalefetle karşı karşıya kaldık. Yani, insan Türkiye’nin otomobili projesine niye karşı çıkar? Sana ne zararı var bu işin? Yani başından beri niye buna bir kulp takmaya çalışıyorsun? Yani dersin ki kardeşim bu proje geç kaldı. Bundan dolayı bizi eleştir. Ben bunu anlarım. Ya da elektrikli otomobiller tamam. Artık hidrojenle çalışan araçlar var. Burada sen ne yapacaksın? Bunu ortaya koy da beni böyle eleştir. Ama gidip de ’Türkiye’nin otomobili projesi yok, siz bizi kandırıyorsunuz. Bu araçlar İtalya’dan geliyor’ derseniz bu muhalefet anlayışıyla Türkiye’nin bir yere gitme şansı yok" diye konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Millet İttifakı’na samimiyetle oy vermiş vatandaşlara seslenen Bakan Varank,
"Demokrasi var, herkes istediğine hür iradesiyle oyunu verebilir. ’Ama biz değişim istiyoruz.’ Muhalefeti destekleyen vatandaşlarımıza ben gerçekten üzülüyorum. Düşünün, bir tane genel başkan var, 11 seçimdir seçime girip, hepsini kaybediyor. Yani değişim isteyen vatandaşlarımız bence önce başlarındaki genel başkanı değiştirsinler. Kemal Kılıçdaroğlu’nu değiştirerek yola çıksınlar. Belki ondan sonra netice elde edebilirler. Çünkü 11 seçime gidip 11’ini de kaybetmiş bir genel başkan. Siz netice alabilir misiniz? Alamazsınız. Onun için samimiyetle muhalefete oy veren vatandaşlarımıza ben buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Değişim istiyorsanız önce genel başkanınızdan başlayın. Sağlıklı, gerçekçi, Türkiye’nin faydasına olacak muhalefet yapabilecek bir genel başkanı başınıza getirin, onunla yola devam edin. 11 seçimdir kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorsunuz. Hayatınızda bir sefer olsun kazanmanın mutluluğunu yaşamak istiyorsanız bu seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verin. Böylece bir seçimde de kazanmanın mutluluğunu yaşayın. Hem de değişim isteğinizi aslında kendi partilerinize de göstermiş olun"
dedi.

Bakan Varank: Uluslararası coğrafi işaret seferberliği başlattık
Bakan Varank: Uluslararası coğrafi işaret seferberliği başlattık

Türkiye'nin coğrafi zenginliklerinin yurt dışında tanıtılması ve tescili amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Gemlik zeytini, Avrupa Komisyonu'nun Resmi Gazetesi'nde yayımlanıp coğrafi işaret tescil almaya hak kazandı. 3 aylık itiraz sürecinin 28 Mayıs'ta dolmasının ardından tescil sürecinin tamamlanması beklenirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir araya geldiği Gemlikli zeytincileri tebrik etti. Türkiye'nin yerel ve yöresel değerlerini uluslararası düzeyde etkin şekilde korumak için bu yılın ocak ayında uluslararası coğrafi işaret seferberliği başlattıklarını belirten Bakan Varank, itiraz süreci tamamlanacak coğrafi işaretlerle birlikte AB'de tescilli ürünlerin sayısının kısa sürede 9'dan 14'e yükseleceğini belirtti.


#Mustafa Varank
#Kemal Kılıçdaroğlu
#muhalefet
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