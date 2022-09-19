Bakan Yanık, Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı Aile Destekleri Sigortası modelini eleştirdi: Vaatleri biz zaten yapıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Twitter hesabındaki paylaşımında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dün "Aile Destekleri Sigortası" adı altında iktidara gelmeleri halinde hayata geçireceği vaatleri açıkladığını belirtti.

"Ancak size hoşunuza gitmeyecek bir haberim var, vaat olarak açıkladığınız hizmetleri biz zaten yapıyoruz. Yıllardır düzenli şekilde uyguluyoruz." ifadelerini kullanan Yanık, bugüne kadar yapılan hizmetleri sanki hiç yapılmıyormuş gibi gösterip farklı bir isim altında kamuoyu ile paylaşmanın, CHP'nin en sevdiği oyun olduğunu, bunu İBB'den bildiklerini kaydetti.

Derya Yanık, şöyle devam etti:

"Çocuklara süt dağıtmayı insanlık tarihinde ilk kez siz keşfetmiş gibi anlatmanız, bunun en trajikomik örneğiydi. Hoş, o da başlamadan bitti.

Hizmetlerimizi yakından takip ediyorsunuz, farkındayım çünkü bizim yaptıklarımızı 'cover'layıp millete yeniymiş gibi sunuyorsunuz. Şükür ki milletimiz bu göz bağcılıklarına prim vermez. Vaktiyle yapmadığınız, bugün yapacağız diye açıkladığınız her hizmeti AK Parti olarak 20 yıl içinde biz yaptık. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz başlıklarda sistemlerimizi kurduk. Yıllardır sürdürüyoruz.

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Örneğin SSK döneminden iyi bildiğiniz vatandaşı kapı kapı dolandırma ama yine de işini görmeme anlayışınız artık tarih oldu, şükür ki. Talep odaklı sosyal yardım ve sosyal hizmet anlayışı iktidarlarımız döneminde arz odaklı anlayışa çoktan dönüştürüldü."

"Sürekli kopya çekmeyi tercih ediyorsunuz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının bir bölümünde ailelerin sosyal statüsünün belirlenmesi için sosyal hizmet uzmanları ve sosyologların her bir aileyle temasa geçeceğini, bu vesileyle evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ya da okula giden çocuklar olup olmadığının tespit edileceğini söylediğini aktardı.

Yanık, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, hakkınızı yemeyelim çok iyi bir fikir bu, ancak ailelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek için Aile Sosyal Destek Programı ile 2017 yılından bu yana 4,4 milyon hanemize ulaştık. Ulusal Hane Ziyareti programımızla, hizmetimizi 26 milyon haneye yayacağız. Keşke bu açıklamaları yapmadan önce dersinizi biraz çalışmış olsaydınız ama siz sürekli kopya çekmeyi tercih ediyorsunuz."

Kılıçdaroğlu'nun, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim masraflarının karşılanacağından da bahsettiğini anlatan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için "Eğitim Materyali Yardımı" hizmeti kapsamında çocukların önlük, ayakkabı, çanta, kırtasiye gibi temel okul ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

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"Yine bizim çok önemsediğimiz ama sizin belki de yeniden keşfedip ilk kez yapacağınızı iddia edeceğiniz bir diğer hizmetimiz de Evde Bakım Yardımımız." ifadesini kullanan Yanık, halihazırda 544 bin vatandaşın faydalandığı Evde Bakım Yardımı için aylık 3 bin 336 lira ödeme yapıldığını kaydetti.

"Vatandaşımızın sigortası devlettir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "sosyal yardımların ihtiyaç sahibi ailelerdeki kadınlar adına açılacak banka hesaplarına yatırılacağını" söylediğini belirterek, "Aile desteklerimizin yüzde 70'ini kadın faydalanıcılar oluşturmakta olup gebelik, doğum, lohusalık ve eğitim yardımlarımız zaten annelerin hesabına yatırılmaktadır." bilgisini paylaştı.

Türkiye'de sosyal güvence altına alınmayan vatandaş bulunmadığını ifade eden Yanık, "Vatandaşımızın sigortası devlettir. Dezavantajlı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, sağlıktan eğitime tüm imkanlardan yararlandırılmaktadır. Sigortasını ödeyemeyecek olan 9,5 milyon vatandaşımızın Genel Sağlık Sigortası primini biz ödemekteyiz. Kemal Bey, biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerimizle konuşmaya ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Size de naçizane tavsiyem, yapılan hizmetleri, harcanan emekleri yok saymak yerine nasıl daha iyi hale getirebiliriz düşüncesiyle hareket ederseniz daha faydalı bir muhalefet yapmış olursunuz." değerlendirmesinde bulundu.

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