Bakan yardımcısı muhterem ince Batman’da

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Batman Belediyesi’ni ziyaret ederek, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin ile Belediye birim müdürleriyle toplantı gerçekleştirerek belediye faaliyetleri hakkında brifing aldı.

Belediye Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Hulusi Şahin, Beşiri Kaymakamı Mahmut Şener, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Osman Bilgili ve Muzaffer Özkan ile belediye birim müdürleri katıldı.

Belediye çalışmaları hakkında yapılan brifing toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı İnce, belediye yönetiminin daha önceki döneminde borcunu ödeyemeyen, hizmet üretemeyen, ne yaptığını bilmeyen bir belediyeden borçlarını ödeyen, gelirlerini artıran ve halkımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri üreten bir belediye konumuna geldiğini ifade etti.

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Bakan Yardımcısı İnce konuşmasının devamında, “Belediye Başkan Vekilimiz ve ilgili arkadaşlarla beraber 2021 yılında belediye hizmetlerinin nasıl gittiği, belediye hizmetlerinde ne duruma gelindiğini ve önümüzdeki süreç içerisinde hangi çalışmaların yapılacağı konusunda ciddi bir çalışma yaptık. Hakikaten geldiğimiz noktada araç parkının yenilendiğini ve çok geliştirildiğini, toplam 194 kilometre asfaltın son dönemde yapıldığını, kaldırım taşlarının yenilendiğini, kişi başına düşen yeşil alan miktarının çok artırıldığını, yeni parkların yapıldığını, özellikle son dönemde 20 adet yeni parkın inşa edildiğini, içme suyu hattının yenilendiğini ve bu konuda sağlık tehdidi oluşturan depolama sisteminin yenilendiğini ve kapasitesinin artırıldığını, yine itfaiye binasının yenilendiğini, belediye hizmet binasına başlanılarak yüzde 50 seviyesine gelindiğini, yeni Pazar yerlerinin yapıldığını, şu ana kadar 5 adet muhtar evinin inşa edildiğini ve 15 muhtar evinin daha inşa edileceğini, her şeyden önemlisi yeni bir Batman kadar imar planı gerçekleştirildiğini ki bu önümüzdeki yıllarda bunun getirisi çok daha büyük olacak, modern bir şehir oluşturacak imar planının oluşturulduğunu gördük.

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Şehri estetiğine önem verildiğini, çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüldüğünü ve her şeyden önemlisi kadınlara, gençlere çok önem verildiğini, kadınlara yönelik aile hizmetlerinin, kadın hizmetlerinin artırıldığını yine kadın girişimcilere destekler verildiğini, kadın kooperatiflerine büyük destekler verildiğini ve ilk kez Batman’da bir kadın konuk evi yapıldığını gördük. Bunlar hakikaten büyük hizmetler.

Adresleme hizmetlerinde modern bir çalışmanın yapıldığını, sadece insana değil hayvanlara da yatırım yapan onlara da bir can gözüyle bakan bir modern hayvan barınağı yapıldığını gördük. Vahşi depolamadan modern bir depolamaya geçilerek katı atık tesislerinde modern bir yapı oluşturulduğunu, buradan çöpten üretilen elektriğin Batman ekonomisine kazandırıldığını gördük.

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Sosyal hizmetlere büyük ağırlık verildiğini ve bunların hızla artırıldığını, taziye evleri ve cenaze hizmetlerinin memnuniyetle üretildiğini gördük. Spora, kültüre ve sanata önem verildiğini, daha önceki dönemlerde adeta spor çalışanları ve antrenörlerinin çok daha farklı hizmetlerde görevlendirildiğini bunların yeniden spora kazandırılarak bugün sporda Batman’ın adının yeniden duyurulmaya başlandığını memnuniyetle gördük.

Önümüzdeki süreç içerisinde bu çalışmalara hızla ağırlık verilecek ve artırılarak devam edilecek. Tabi en önemlisi burada Batmanlı hemşehrilerimizin verdiği katkı ve destek. Onların bu katkısı bu desteği bu duaları olmasa, bu çalışmaların üretilmesi mümkün değil. Batman Belediyesi’nin levhasının üstünde “Halka Hizmet Hakka Hizmettir” yazar. Gerçekten bugün Batman Belediyesi’nde bu söze uygun bir iş yapıldığını halka hizmet değil hakka hizmet anlayışıyla halkımızın bütün hizmetlerinin karşılanmaya çalışıldığını, modern dünyanın geliştirdiği ve modern dünyanın şehircilik anlayışının Batman’da da nüvelerinin atıldığı ve bu çalışmalarının üretildiğini gördük.

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Bu başarılı çalışmaların devamını diliyorum. Burada emeği geçen başta Belediye Başkan Vekilimiz Hulusi Şahin olmak üzere bütün belediye çalışanlarına ve Batman halkına çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönem içerisinde bu çalışmalarının, başarılarının artmasını diliyorum ve hepsinin emeğine sağlık diyorum” dedi.

Bakan Yardımcısı İnce, basın açıklamasının ardından belediye tarafından yapımı tamamlanarak halkın hizmetine sunulan Sağlıklı Yaşam Parkı ve Karabağ Parkı’nı ziyaret ederek vatandaşlarla belediye çalışmaları hakkında sohbet etti.