Bakan Yerlikaya açıkladı: PKK’ya 19 bin 756 operasyon yapıldı 721 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı’nın bütçe sunumunu yaptı.





Bakan Yerlikaya, sunumda ülke genelindeki operasyonlara ilişkin bilgi verdi.





1 Ocak 2023 ile 1 Kasım 2023 tarihleri arasında, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik 19 bin 756 operasyon yapıldığı bilgisini veren Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarda 721 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarda bin 178 kişinin tutuklandığını söyledi.





Bakan Yerlikaya, FETÖ operasyonlarına ilişkin de bilgi verdi. 1 Kasım itibariyle, FETÖ’ye yönelik 5 bin 875 operasyon yapıldığını söyleyen Yerlikaya, 8 bin 286 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.





DAEŞ’e de bin 149 operason yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, operasyonlarda 2 bin 57 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.





Bakan Yerlikaya, yaptığı sunumda uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin bilgiler de verdi. Son 10 ayda 197 bin 354 uyuşturucu operasyonu yapıldığını söyleyen Yerlikaya, 23 bin 973 kişinin tutuklandığını açıkladı.





Yasa dışı bahis konusuna da değinen Yerlikaya, 187 operasyonda bin 153 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 309’unun tutuklandığını söyledi.





126 terör eylemi engellendi

Sol terör örgütlerine yönelik 238 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 8 terörist etkisiz hale getirildi. 535 şüpheli gözaltına alınırken 73’ü tutuklandı, 152’si hakkında adli kontrol kararı verildi.





Bu dönemde etkisiz hale getirilen bu hainlerin 7’si Kırmızı, 15’i Turuncu, 30’u Gri, 1’i Mavi, 1’i de Yeşil kategoride olmak üzere toplam 54’ü sözde üst düzey teröristti.





Son 10 ayda; 104’ü bombalı eylem olmak üzere, toplam 126 eylem güvenlik güçlerimizin fedakar çalışmaları neticesinde önlendi.





Deprem bölgesindeki son durum

645 bin kurulu çadırda 2,5 milyon depremzedemiz kaldı. 20 Eylül itibarıyla çadırda kalan vatandaşımız bulunmuyor.





Deprem bölgesinde acil yıkılacak ve yıkık 60 bin 421 bina enkazının tamamı 68 günde kaldırıldı. 200 bin 250 ağır hasarlı binanın yüzde 65’i yıkılıp enkazı kaldırıldı.





Düzensiz göçle mücadele

Düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri veren Bakan Yerlikaya, "Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 254 bin 904, ikamet izni ile kalanlar 1 milyon 129 bin 614, uluslararası koruma kapsamında kalanlar 259 bin 468 olmak üzere ülkemizde toplam 4 milyon 643 bin 986 düzenli göçmen bulunuyor. 1 Ocak-1 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik 5 bin 80 operasyon yapıldı. Göçmen kaçakçılığı faaliyeti yürüttüğü şüphesiyle 8 bin 333 kişi yakalanırken, bunların 2 bin 543’ü tutuklandı, 976’sı hakkında adli kontrol kararı alındı. Operasyonlarda ülke genelinde 205 bin 368 düzensiz göçmen yakalandı. Hudut birliklerimizin başarılı çalışmalarıyla da aynı dönemde 193 bin 959 düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellendi.” dedi.







