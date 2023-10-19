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Bakan Yerlikaya başkanlığında terör ve organize suçlarla mücadele toplantısı düzenledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, terör, organize suç örgütleri, uyuşturucu, asayiş, düzensiz göç ve siber suçlarla mücadele ana gündem maddelerini içeren video konferans toplantısı yapıldı. Toplantıya, Bakan Yerlikaya'nın yanı sıra bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı, 81 il valisi ve il emniyet müdürleri katıldı.

Halil Akkoç
13:16 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İçişleri Bakanlığındaki toplantı Bakan Yerlikaya başkanlığında yapıldı.

İçişleri Bakanlığındaki toplantı Bakan Yerlikaya başkanlığında yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ile 81 ilimizin Valisi, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlarıyla, terör, organize suç örgütleri, uyuşturucu, asayiş, düzensiz göç ve siber suçlarla mücadele ana gündem maddelerini içeren Video Konferans Toplantımızı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya,
"Terör ve iş birlikçileriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, organize suç örgütleri ve çetelerle mücadelemiz kararlılıkla sürecek."
dedi.

Ayrıca Bakan Yerlikaya, toplantıda fotoğraflar da paylaştı.

#Ali Yerlikaya
#Terörle mücadele
#Bülent Turan
1 saat önce
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