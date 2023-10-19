Bakan Yerlikaya başkanlığında terör ve organize suçlarla mücadele toplantısı düzenledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ile 81 ilimizin Valisi, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlarıyla, terör, organize suç örgütleri, uyuşturucu, asayiş, düzensiz göç ve siber suçlarla mücadele ana gündem maddelerini içeren Video Konferans Toplantımızı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.