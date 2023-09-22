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Bakan Yerlikaya: Bombalı eylem hazırlığında bulunan DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bombalı eylem hazırlığında bulunan DEAŞ üyelerine yönelik, İzmir Bornova'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı" dedi.

Halil Akkoç
16:34 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellenmesine yönelik İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında, Bornova’da örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı ve eylemde bulunabileceği bilgileri elde edildi.

Dağlık arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde, el yapımı parça tesiri bomba yapımında kullanılan malzeme, jel dinamit lokumu, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 5’i tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum."

Yerlikaya, "Terör ve terörizmle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Eylem yapmaya hazırlanan hainlere göz açtırmayacağız" açıklamasında bulundu.

#Ali Yerlikaya
#DEAŞ
#İzmir
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