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Bakan Yerlikaya duyurdu: 39 organizatörün 26’sı tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda 5’i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığı, 26’sının ise tutuklandığı bilgisini paylaştı.

09:06 . 17/08/2023 Thursday
DHA
Arşiv

Arşiv

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıkları tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda; 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya şöyle yazdı;

  • Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda; 5’i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan organizatörlerin 26’sı tutuklandı. 13’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren birimlerimizi tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek.



#Ali Yerlikaya
#Antalya
#Muğla
#İzmir
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