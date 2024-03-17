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Bakan Yerlikaya duyurdu: 88 kilo yabancı menşeli kaçak külçe altın ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Van'da altın kaçakçılığına yönelik düzenlenen 'Ayar-2' operasyonunda bir aracın içerisinde yapılan aramada 88 kilo yabancı menşeli kaçak külçe altın ele geçirildi" paylaşımında bulundu.

12:35 - 17/03/2024 Pazar
Güncelleme: 12:45 - 17/03/2024 Pazar
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Van'da 88 kilo kaçak külçe altın ele geçirildi.
Van'da 88 kilo kaçak külçe altın ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan 'Ayar-2' operasyonunda Edremit ilçesinde bir aracın içerisinde yapılan aramada zula yapılarak gizlenmiş halde; her biri 1 kilo ağırlığında olan 24 ayar 88 adet kaçak altın ele geçirildi. Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 215 milyon TL olan kaçak külçe altınlara el konuldu. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı"
dedi.


Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya,
"Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız"
ifadelerini kullandı.

#Ali Yerlikaya
#Altın
#Van
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