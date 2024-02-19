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Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞ'a Bozdoğan 4 darbesi! 12 şüpheli paketlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütü DEAŞ'a İstanbul ve Hatay'da yapılan Bozdoğan 4 operasyonlarında 12 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

13:58 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:15 - 19/02/2024 Pazartesi
DHA
Bakan Yerlikaya polis kamerasınca kaydedilen operasyon anları da paylaştı.
Bakan Yerlikaya polis kamerasınca kaydedilen operasyon anları da paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik Bozdoğan-4 operasyonlarının yapıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bozdoğan-4” operasyonları kapsamında 5'i yabancı uyruklu toplam 12 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul ve Hatay’da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-4” Operasyonlarında 5’i Yabancı Uyruklu toplam 12 şüpheli yakalandı.
Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; DEAŞ Terör Örgütüne Üye Olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçları kapsamında;
Geçmiş dönemlerde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyette bulunan, “Firdevse Talip Olanlar” isimli internet sohbet grubunda DEAŞ terör örgütü yanlısı videolar yayınladıkları ve DEAŞ terör örgütüne mensup şahıslara "infak" adı altına para topladıkları tespit edilen 5’i Yabancı Uyruklu 12 şüpheli yakalandı.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."
Adana'da DEAŞ operasyonu
Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, önceki yıllarda terör örgütü DEAŞ üyesi olarak Suriye ve Irak'ta silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 6 şüphelinin, kaçak yollarla ülkeye girdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Irak hükümetince haklarında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kaydı bulunan şüphelilerin, Adana'da olduğu saptandı. Seyhan ilçesindeki bir evde saklandığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için adrese operasyon düzenlendi. Baskında, şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen dijital malzemelere de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.B. ile A.S.A. tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Adana Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bakan Yerlikaya maden ocağında başlanan toprak tahliyesinin detaylarını anlattı: Yer belli oraya odaklanıyoruz
Bakan Yerlikaya maden ocağında başlanan toprak tahliyesinin detaylarını anlattı: Yer belli oraya odaklanıyoruz

Erzincan'da maden sahasında meydana gelen heyelan nedeniyle toprak altında kalan dokuz işçiyi kurtarmak için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Tüm Türkiye bölgeden gelecek sevindirici haberleri beklerken, kurtarma çalışmaları kapsamında maden ocağından toprak tahliyesine başlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da tahliye çalışmalarının detaylarını paylaştı. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, kayıp işçilerden beşinin konteyner içerisinde, birinin manganez ocağına düşen kamyonda ve üçünün de başka bir araçta olduğunu aktara ifade ederek, "Bunlarla ilgili tam hangi noktada olduğunu bilmiyoruz ama onun etrafında ve mücavirinde olduğu bir alanı işaretledik, oraya odaklanıyoruz. Seyir tepesinden göstermiş olduğumuz, basın buluşmasını yaparken gösterdiğimiz yerde konteynerle ilgili olan şeyi arıyoruz. Yer belli oraya odaklanıyoruz." dedi.


#DEAŞ
#Ali Yerlikaya
#Bozdoğan Operasyonları
1 saat önce
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