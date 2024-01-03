Bakan Yerlikaya duyurdu: Interpol kırmızı bültenle arıyordu hepsi yakalandı

Yasa dışı örgüt ve çetelere karşı güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "11 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-28' operasyonuyla 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı (acil yakalama mesajı) ile arama kaydı bulunan 56 şüpheli yakalandı." açıklamasında bulundu.
"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız.
Operasyonda yakalanan şahısların, Suç Örgütü Üyeliği, Uyuşturucu Madde Ticareti, Kara Para Aklama, Saldırı, Kalpazanlık, Soygun, Dolandırıcılık, Göçmen Kaçakçılığı, Adam Öldürme, Fuhuş, Hırsızlık, Kaçakçılık, Rüşvet, Yolsuzluk ve Sahtecilik suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edilmişti. İnterpol tarafından aranan ve Emniyetimizin yaptığı titiz incelemelerden sonra ülkemizde olduğu belirlenen 56 kişinin tamamı yakalandı. Emniyet güçlerimiz taramalarına devam ediyor.
Bu sabah şafak vaktinde operasyon düzenleyen Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir.