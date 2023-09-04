Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul dahil üç ilde narkotik operasyonu

Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
"İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa’da narkotik birimlerimizin düzenlediği operasyonlarda 7 zehir taciri yakalandı"
açıklamasında bulundu.
İşte Yerlikaya'nın paylaşımı;
Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyoruz.
İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa’da narkotik birimlerimizin düzenlediği operasyonlarda 7 zehir taciri yakalandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda;
202 kilo muhtelif içerikte uyuşturucu madde ele geçirildi.
2 şüpheli yakalandı. Devam eden çalışmalarda 2 şüpheli daha yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda;
232 kilo skunk maddesi ile 10 kilo toz esrar ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda ise;
165 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum.
Gençlerimizi ve vatandaşlarımızı zehirleyenlere göz açtırmayacağız.
Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.
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1 saat önce