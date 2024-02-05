Bakan Yerlikaya duyurdu: KAFES-36 operasyonu ile bir örgüt daha çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı saldırının yaşandığı Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne gelerek yetkililerle görüştü. Yerlikaya, "Bu saldırıyı kim yaptıysa bilin ki onları da en kıza zamanda tespit edip adalete teslim etmek bizim görevimiz. Bunu yapmakta kararlıyız" dedi.