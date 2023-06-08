Bakan Yerlikaya duyurdu: Lice'de iki terörist öldürüldü

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
"Diyarbakır Lice kırsalında 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi."
açıklamasında bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya
"Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonuna katılan tüm kahramanlarımıza selam olsun. Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularımızın katıldığı operasyonda 2 TERÖRİST silahları ile birlikte ETKİSİZ hale getirildi. Terör sona erene kadar bahar temizliğine devam. Rabbim kahraman Mehmetçiklerimizin ve Emniyet Güçlerimizin ayağına taş değdirmesin."
ifadelerini kullandı.
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#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
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2 saat önce