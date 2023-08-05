Bakan Yerlikaya 'Göz açtırmayacağız' diyerek duyurdu: 60 günde 29 bin terör 33 bin uyuşturucu operasyonu yaptık

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
AK Parti tarafından bir otelin konferans salonunda düzenlenen "Şehir Buluşmaları" etkinliğinde konuşan Yerlikaya, program kapsamında Manisalılarla buluşacaklarını, onların seslerine kulak vereceklerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışacaklarını söyledi.
Türkiye'nin 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde önemli seçimleri geride bıraktığına işaret eden Yerlikaya, "Bu seçimde milletimiz, kefenin bir yanına son 21 yılda yapılan 'eser ve hizmet siyasetini' koydu, diğer yanına da içi boş vaatleri ve kararını verdi. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti ve Cumhur İttifakı, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu tarihi dönemde, seçimlerden muhteşem bir zaferle çıktı" diye konuştu.
Manisa'daki yatırımlar
Bakan Yerlikaya, hükümetin 21 yılda Manisa'ya yaptığı yatırımlara dikkati çekerek, 1,5 milyon nüfusuyla Türkiye'nin 14. büyük şehri olan Manisa'nın, tarımı, sanayisi ve ticaretiyle her alanda örnek olduğunu vurguladı.
Manisa'ya 21 yılda 105 milyar lira yatırım yapıldığını anımsatan Yerlikaya, 21 yılda kentin ihracatının 312 milyon dolardan, 5,2 milyar dolara yükseldiğini belirtti.
Gelişimin şartlarının huzur ve güven olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:
60 günlük çalışmalarını paylaştı
Yerlikaya, bakanlık görevine başladığının 62. gününde olduğunu belirterek, bu sürede İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan faaliyetleri paylaştı:
Sanal devriyelerin de 10 bin 722 suç unsuru paylaşımı tespit ettiğini aktaran Yerlikaya, suç gelirleri ile mücadele kapsamında 662 milyon lira para ve mal varlığına el konulduğunu ifade etti.
Uyuşturucuya yönelik operasyonlar
Bakan Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarına da değinerek, şu bilgileri verdi: