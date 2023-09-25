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Bakan Yerlikaya ile Malezyalı mevkidaşı İsmail ile bir araya geldi: Ortak çalışmalar daha da artırılacak

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malezya İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution Bin İsmail ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke bakanlıkları arasında ortak çalışmaların daha da arttırılması kararı alındı.

Semih Bozkuş
18:56 . 25/09/2023 الإثنين
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malezya İçişleri Bakanı İsmail ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malezya İçişleri Bakanı İsmail ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malezya İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution Bin İsmail ile bir araya geldi.

Başta göç ve sahil güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, iki ülke bakanlıkları arasında ortak çalışmaların daha da arttırılması kararı alındı.

"Kıymetli mevkidaşıma ziyaretleri için teşekkür ederim"

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Malezya İçişleri Bakanı Sayın Saifuddin Nasution Bin İsmail ile başta göç ve sahil güvenlik konuları olmak üzere Bakanlıklarımız arası ortak çalışmaların daha da arttırılmasına yönelik karar aldık. Kıymetli mevkidaşıma ziyaretleri için teşekkür ederim."




#Bakan Yerlikaya
#Malezya İçişleri Bakanı
#Saifuddin Nasution Bin İsmail
#Görüşme
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