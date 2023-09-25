Bakan Yerlikaya ile Malezyalı mevkidaşı İsmail ile bir araya geldi: Ortak çalışmalar daha da artırılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malezya İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution Bin İsmail ile bir araya geldi.

Başta göç ve sahil güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, iki ülke bakanlıkları arasında ortak çalışmaların daha da arttırılması kararı alındı.

"Malezya İçişleri Bakanı Sayın Saifuddin Nasution Bin İsmail ile başta göç ve sahil güvenlik konuları olmak üzere Bakanlıklarımız arası ortak çalışmaların daha da arttırılmasına yönelik karar aldık. Kıymetli mevkidaşıma ziyaretleri için teşekkür ederim."