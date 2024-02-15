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Bakan Yerlikaya paylaştı: 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı 'Kıskaç-6' operasyonu! 42 şüpheli yakalandı

14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Kıskaç-6” operasyonlarında 42 şüphelinin yakalandığı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ'cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız" diyerek operasyonun detaylarını açıkladı.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
09:25 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Kıskaç-6” operasyonlarında 42 şüphelinin yakalandığını duyurdu.


İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı “Kıskaç-6” operasyonları düzenlendiğini belirterek,
"FETÖ'cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Konya, Ardahan, Manisa, Kayseri, Bursa, Rize, Çanakkale, Şanlıurfa, Aksaray, Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir, Kırıkkale ve Eskişehir'de FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen 'Kıskaç-6' operasyonlarında örgüt içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgütün 'gaybubet evlerinde' barınan, örgütün askeri mahrem yapılanması ve emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer alan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve örgütün kriptolu haberleşme programı kullanıcısı olduğu tespit edilen 42 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu sahte kimliklere, çok miktarda Türk lirasına ve dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hain FETÖ'ye göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz"
dedi.





#İçişleri Bakanlığı
#FETÖ operasyonu
#Ali Yerlikaya
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