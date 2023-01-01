Bakan Yerlikaya paylaştı: Diyarbakır'da biri kırmızı kategoride dört terörist öldürüldü

DİYARBAKIR KULP’TA ;

🟥 1️⃣’İ KIRMIZI,

🟧 1️⃣’İ TURUNCU VE

⬜️ 1️⃣’İ DE GRİ KATEGORİDE OLMAK ÜZERE TOPLAM

4️⃣TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️



Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki:

“SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZE AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ!… pic.twitter.com/HmexSgoDw7