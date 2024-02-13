Bakan Yerlikaya 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı' diyerek paylaştı: Biri gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

"Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; hainlerin tek tek nefeslerini keseceğiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Kahramanlarımızın kanları yerde kalmayacak!"