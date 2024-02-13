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Bakan Yerlikaya 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı' diyerek paylaştı: Biri gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır ili Lice ilçesinde gerçekleştirilen 'Kahramanlar-50' operasyonunda; Gri kategoride yer alan ‘Demhat Eylül' kod adlı Hasip Şimşek ve ‘Memo' kod adlı Mehmet Akalan adlı teröristler, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahramanlarımızın kanları yerde kalmayacak" dedi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
12:14 - 13/02/2024 Salı
Güncelleme: 12:53 - 13/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Diyarbakır'da biri gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır'da biri gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden 'Kahramanlar-50' operasyonuna ilişkin detayları paylaşarak; 1'i gri kategoride bulunan toplam 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak" sözleriyle paylaşılan yazıda, kararlılık mesajı verilerek;
"Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; hainlerin tek tek nefeslerini keseceğiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Kahramanlarımızın kanları yerde kalmayacak!"
ifadeleri kullanıldı.



#İçişleri Bakanlığı
#PKK
#Diyarbakır
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