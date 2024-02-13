Bakan Yerlikaya 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı' diyerek paylaştı: Biri gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da biri gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden 'Kahramanlar-50' operasyonuna ilişkin detayları paylaşarak; 1'i gri kategoride bulunan toplam 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak" sözleriyle paylaşılan yazıda, kararlılık mesajı verilerek;
"Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; hainlerin tek tek nefeslerini keseceğiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Kahramanlarımızın kanları yerde kalmayacak!"
ifadeleri kullanıldı.
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1 saat önce