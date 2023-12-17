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Bakan Yerlikaya son rakamları paylaştı: 238 bin 55 Suriyeli Türk vatandaşlığı aldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk vatandaşlığına geçiş yapan yabancılara ilişkin bilgileri paylaştı. Yerlikaya, "2023 aralık ayı itibarıyla 238 bin 55 geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazandı" dedi. Yerlikaya ayrıca ülkede 4 milyon 613 bin 984 düzenli göçmenin bulunduğu da kaydetti.

10:29 - 17/12/2023 Pazar
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe maratonu sürüyor.


Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu’nda düzenlenen 2024 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2022 Kesim Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı.


Milletvekillerine bilgi veren Yerlikaya, Türk vatandaşlığına geçiş yapan yabancılara ilişkin verileri ve toplam göçmen sayısını paylaştı.


2023 aralık ayı itibarıyla 238 bin 55 Suriyeli Türk vatandaşlığı aldı


Türk vatandaşlığına geçen Suriyelilerin sayısını paylaşan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "2023 aralık ayı itibarıyla 238 bin 55 geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazandı. Bunların 134 bin 422'si reşit, 100 bin 633'ü çocuk." ifadelerini kullandı.


Toplam göçmen sayısı: 4 milyon 613 bin 984


Bakan Yerlikaya ayrıca, 1 Aralık 2023 itibarıyla Türkiye'de 3 milyon 237 bin 585'i geçici koruma altındaki Suriyeli, 1 milyon 113 bin 761'i ikamet izniyle kalanlar, 262 bin 638'i uluslararası koruma kapsamında kalanlar olmak üzere toplam 4 milyon 613 bin 984 düzenli göçmen bulunduğunu bildirdi.


Son 11 ayda 234 bin 92 düzensiz göçmen yakalandı


Ali Yerlikaya son olarak ise düzensiz göçle mücadelede yakalanan göçmen ve organizatörlerin sayısını da aktardı.


Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimizin son 11 ayda gerçekleştirdiği operasyonlarda ülke genelinde 234 bin 92 düzensiz göçmen yakalandı. Yine bu operasyonlarda 9 bin 256 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alınırken bunların 3 bin 68'i tutuklandı, 1228'i hakkında adli kontrol kararı verildi" ifadelerini kullandı.




#Ali Yerlikaya
#Suriyeli
#TBMM
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