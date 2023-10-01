Bakan Yerlikaya: Terör saldırısında yaralanan polislerimizin hayati tehlikesi yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki hain terör saldırısında yaralanan polislerin sağlık durumu ile ilgili açıklamada bunundu.
"İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen hain terör saldırı girişiminde yaralanan kahraman polislerimizin Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş’ın tedavileri devam etmektedir. Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.
Cumhurbaşkanımıza bilgi verdim. Olayı yakından takip ediyor. Talimatlarını aldık. Görüntüleri paylaşanlarla ilgili soruşturma başlatılacak" ifadelerini kullandı.