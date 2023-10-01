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Bakan Yerlikaya: Terör saldırısında yaralanan polislerimizin hayati tehlikesi yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki hain terör saldırısında yaralanan polislerin sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, yaralı polislerin sağlık durumuyla ilgili " Kahraman polislerimizin Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş’ın tedavileri devam etmektedir. Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. Görüntüleri paylaşanlarla ilgili soruşturma başlatılacağı vurgusu yapan Bakan Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımıza bilgi verdim. Olayı yakından takip ediyor. Talimatlarını aldık" ifadelerini kullandı.

Seda Ekinci
13:01 . 1/10/2023 воскресенье
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki hain terör saldırısında yaralanan polislerin sağlık durumu ile ilgili açıklamada bunundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde;

"İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen hain terör saldırı girişiminde yaralanan kahraman polislerimizin Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş’ın tedavileri devam etmektedir. Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanımıza bilgi verdim. Olayı yakından takip ediyor. Talimatlarını aldık. Görüntüleri paylaşanlarla ilgili soruşturma başlatılacak" ifadelerini kullandı.


Ankara'daki bombalı terör saldırısının ardından siyasilerden sert tepki
Ankara'daki bombalı terör saldırısının ardından siyasilerden sert tepki

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın önünde iki terörist tarafından bombalı saldırı girişimi düzenlendi. Bakan Yerlikaya, teröristlerden birinin kendini patlattığını, diğerinin ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terör saldırısı girişiminin ardından siyasiler peş peşe tepkiler geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terör örgütleri ve arkasındaki destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar asla emellerine muvaffak olamayacaklardır. Bilinsin ki terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacak" dedi. Adalet Bakanı Tunç, olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturmanın tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürüleceğini belirtti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir" derken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu alçak terör saldırısını engellerken yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz" derken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da "Devletimiz terörün her türlüsünün kökünü kurutmaya kararlıdır" açıklamasında bulundu.






#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanı
#Ankara
#terör saldırısı
2 часа(ов) назад
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