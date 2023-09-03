Bakan Yerlikaya'dan evlat nöbeti paylaşımı: Size verecek çocuğumuz yok

"Terörle mücadelede onların dimdik duruşları, yürekleri dağlayan ağıtları sağır olmayan tüm dünyada yankılandı, yankılanmaya devam ediyor. Teröristlerin arkasında kim olursa olsun, kim desteklerse desteklesin terörle mücadelemiz azim ve kararlılık devam edecek."