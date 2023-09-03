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Bakan Yerlikaya'dan evlat nöbeti paylaşımı: Size verecek çocuğumuz yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine ilişkin, "Terörle mücadelede onların dimdik duruşları, yürekleri dağlayan ağıtları sağır olmayan tüm dünyada yankılandı, yankılanmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

14:09 . 3/09/2023 الأحد
AA
Bakan Yerlikaya paylaşımında bu görseli kullandı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında bu görseli kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır annelerinin başlattığı evlat nöbetinin 5'inci yılında olduğunu belirtti.


İçişleri Bakanı Yerlikaya,
"Terörle mücadelede onların dimdik duruşları, yürekleri dağlayan ağıtları sağır olmayan tüm dünyada yankılandı, yankılanmaya devam ediyor. Teröristlerin arkasında kim olursa olsun, kim desteklerse desteklesin terörle mücadelemiz azim ve kararlılık devam edecek."
ifadelerini kullandı.





#Evlat nöbeti
#Ali Yerlikaya
#Diyarbakır
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