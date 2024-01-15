Bakan Yerlikaya'dan şehit ailesine taziye ziyareti: Sen artık devletimize emanetsin

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde Kahramanmaraş'a geldi. Havalimanında Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman tarafından karşılanan Bakan Yerlikaya, terör saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in ailesinin yaşadığı Göksun İlçesine bağlı Hacıkodal Mahallesine hareket etti.
Bakan Yerlikaya daha sonra şehit Emrullah Gülmez'in mezarını ziyaret etti. Mezara gül ve karanfil bırakarak dua eden Bakan Yerlikaya, daha sonra Kahramanmaraş'a hareket etti.