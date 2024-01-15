|
Gündem

Bakan Yerlikaya'dan şehit ailesine taziye ziyareti: Sen artık devletimize emanetsin

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in mezarını ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, şehit erin babasına, "Sen artık evlatlarınla beraber devletimize emanetsiniz. Şehidimizin makamı ali olsun. 23'üne basmasına 5 gün kala onu şehit eden hainlerden, tek tek hesap soracağız" dedi.

13:04 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:04 - 15/01/2024 Pazartesi
DHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit ailesini ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit ailesini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde Kahramanmaraş'a geldi. Havalimanında Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman tarafından karşılanan Bakan Yerlikaya, terör saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in ailesinin yaşadığı Göksun İlçesine bağlı Hacıkodal Mahallesine hareket etti.

Mahallede kurulan taziye çadırına gelen Bakan Yerlikaya ve beraberindekiler, şehit babası Hasan Gülmez ve yakınlarını ziyaret etti. Burada aileye taziye dileklerini ileten Bakan Yerlikaya, Hasan Gülmez'e
"Her zaman Cenabıallah'ın yolunda dimdik duran, sebat eden, gayret gösteren, cesaret gösteren galip gelecek, onun yoluna zıt olan şeytanın askeri olanlar da mağlup olacaklardır. Sen artık şehit babasısın. Sen artık evlatlarınla beraber bize devletimize, milletimize emanetsiniz. Sen artık duaları kabul olan bir şehit babasısın ve dualarınızda askerimizi, polisimizi, bizleri eksik etme"
dedi.

Bakan Yerlikaya daha sonra şehit Emrullah Gülmez'in mezarını ziyaret etti. Mezara gül ve karanfil bırakarak dua eden Bakan Yerlikaya, daha sonra Kahramanmaraş'a hareket etti.

'Tek tek hesap soracağız'

Yerlikaya, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya,
"Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in kıymetli ailesine, baba ocağı Kahramanmaraş Göksun'da taziye ziyaretinde bulunduk. Kahraman şehidimizin babası Hasan ağabeyimiz, annesi Durdane ablamız ve 7 kardeşiyle birlikte cennet mekan Emrullah'ımız için dua ettik. Şehidimizin makamı ali olsun. 23'üne basmasına 5 gün kala onu şehit eden hainlerden, tek tek hesap soracağız. Şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak"
ifadelerini kullandı.



#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanlığı
#Pençe-Kilit Operasyonu
#şehit
#Kahramanmaraş
9 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Memur maaş zammı ocak enflasyon farkı ödeme tarihi