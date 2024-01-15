Bakan Yerlikaya'dan şehit ailesine taziye ziyareti: Sen artık devletimize emanetsin

"Her zaman Cenabıallah'ın yolunda dimdik duran, sebat eden, gayret gösteren, cesaret gösteren galip gelecek, onun yoluna zıt olan şeytanın askeri olanlar da mağlup olacaklardır. Sen artık şehit babasısın. Sen artık evlatlarınla beraber bize devletimize, milletimize emanetsiniz. Sen artık duaları kabul olan bir şehit babasısın ve dualarınızda askerimizi, polisimizi, bizleri eksik etme"