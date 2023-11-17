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Bakan Yumaklı: 2030'da su kıtlığı çeken ülkeler arasında girebiliriz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Su Verimliliği Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "2030'da su kıtlığı çeken ülkeler arasında girebiliriz" ifadelerini kullandı.

10:24 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 11:38 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şöyle:

"2030'da su kıtlığı çeken ülkeler arasında girebiliriz. Su verimliliğini milli politika haline getirmeyi amaçlıyoruz. Kentsel, tarımsal, bireysel su kullanımlarına ilişkin ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz var. Gelecek 10 yılı kapsayan eylem planımızı yayımladık.


Yağmur suyu hasadı, gri suya yönelik tip projeler hazırlandı. Toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak için eğitim çalışmalarına başladık. Tarım Kanunu'nu suyu merkeze alacak şekilde yeniden düzenledik.


Belediyelerin su kayıplarını azaltmalarını, alternatif suları kullanmaları, çiftçilerin modern sulama ile buharlaşmanın az olduğu zaman diliminde yapmalarını bekliyoruz.


Su verimliliği seferberliğini yeniden kamuoyu gündemine taşımak için sizlerle başlayan toplantılarımız devam edecek. Su konusunda paydaşlarımızla bir su zirvesi düzenleyeceğiz.


Üniversitelerimizde gençlerle buluşarak geleceğin yöneticilerini şimdiden sürece dahil edeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarıyla buluşarak aktif rol almalarını sağlayacağız.


Bir seferlik belli dönemi kapsayan uygulama bütünü değil. O yüzden sizlerin vasıtasıyla ulaştığımız vatandaşlara çağrımız var; Artık harekete geçmenin zamanıdır. Risk afete dönüşmeden hep birlikte yönetelim, bu seferberlikte bir damla da sen ol diyoruz."



#İbrahim Yumaklı
#Su Kıtlığı
#Tarım ve Orman Bakanlığı
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