Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Bakan Yumaklı: 9 Mayıs'ta 81 ilde ormanlarımızda buluşuyoruz

Bakan Yumaklı: 9 Mayıs'ta 81 ilde ormanlarımızda buluşuyoruz

18:387/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bakan Yumaklı, tüm vatandaşları 9 Mayıs'ta 'Orman Benim' kampanyasına katılmaya çağırdı.
Bakan Yumaklı, tüm vatandaşları 9 Mayıs'ta 'Orman Benim' kampanyasına katılmaya çağırdı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla 9 Mayıs Cuma günü 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek temizlik etkinliğine tüm vatandaşları davet etti. "Orman Benim" kampanyası kapsamında düzenlenecek etkinlikte, özellikle yol kenarları yangına neden olabilecek maddelerden arındırılacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "
Yeşil Vatan
"ı koruma kararlılığını bir kez daha vurgulayarak, 9 Mayıs Cuma günü 81 ilde düzenlenecek orman temizliği etkinliği için çağrıda bulundu.
Geçtiğimiz yıl başlatılan ve büyük ilgi gören "
Orman Benim
" kampanyasının bu yıl da devam edeceğini açıklayan Bakan Yumaklı, vatandaşları kampanyaya katılmaya davet etti.

"Bizler Yeşil Vatan'ı gelecek kuşaklara aktarmak için çok yoğun bir çaba ve gayret içerisindeyiz." diyen Yumaklı, etkinliğin amacının, yangın riskini artıran atıkları özellikle yol kenarlarından temizlemek olduğunu belirtti.

Bakan Yumaklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz yıl başlattığımız Orman Benim kampanyası bu yıl da devam edecek inşallah. 9 Mayıs Cuma günü, 81 ilde gerçekleştirilecek etkinlikle ormanlarımızı yangınlara sebebiyet verecek maddelerden, özellikle yol kenarları başta olmak üzere, temizleyeceğiz. Ben genç yaşlı demeden, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da bütün vatandaşlarımızı bu değerli kampanyaya katılmaya davet ediyorum."




#Orman Benim
#Temizlik
#Orman Yangınları
#Tarım ve Orman Bakanı
#İbrahim Yumaklı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuruları son günü ne zaman? 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru son tarihi