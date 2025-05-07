Bakan Yumaklı: 9 Mayıs'ta 81 ilde ormanlarımızda buluşuyoruz

"ı koruma kararlılığını bir kez daha vurgulayarak, 9 Mayıs Cuma günü 81 ilde düzenlenecek orman temizliği etkinliği için çağrıda bulundu.

"ı koruma kararlılığını bir kez daha vurgulayarak, 9 Mayıs Cuma günü 81 ilde düzenlenecek orman temizliği etkinliği için çağrıda bulundu.

"Bizler Yeşil Vatan'ı gelecek kuşaklara aktarmak için çok yoğun bir çaba ve gayret içerisindeyiz." diyen Yumaklı, etkinliğin amacının, yangın riskini artıran atıkları özellikle yol kenarlarından temizlemek olduğunu belirtti.

"Geçtiğimiz yıl başlattığımız Orman Benim kampanyası bu yıl da devam edecek inşallah. 9 Mayıs Cuma günü, 81 ilde gerçekleştirilecek etkinlikle ormanlarımızı yangınlara sebebiyet verecek maddelerden, özellikle yol kenarları başta olmak üzere, temizleyeceğiz. Ben genç yaşlı demeden, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da bütün vatandaşlarımızı bu değerli kampanyaya katılmaya davet ediyorum."