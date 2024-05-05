|
Gündem

Ormanlardan 313 ton çöp toplandı

Yangınlara karşı farkındalık oluşturmak için başlatılan "Orman Benim" seferberliği kapsamında 313 ton atık orman alanlarından toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 5/05/2024 Pazar
Güncelleme: 06:13 - 5/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yangın sezonunun gelişiyle birlikte hazırlıklarına başlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, önceki gün başlattığı "Orman Benim" kampanyasıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki ormanlarda yangına sebep olacak atık ve çöpleri vatandaşlarla birlikte temizledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Ülkemizde çıkan orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklı. Yani orman yangınlarına engel olmak elimizde. Vatandaşlarımızdan bir kez daha istirham ediyorum. Ormanlar hepimizin" diye konuştu.


PİKNİK YASAĞI SÜRECEK

Öte yandan yaz sezonuyla birlikte mangalcıların çıkaracağı yangınlara karşı önlemler de alınacak. Geçtiğimiz yıllarda uygulanan ormanlarda piknik yapma yasağı bu yıl da tekrarlanacak.


#Orman
#yangın
#çöp
#atık
1 gün önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yılın ikinci dini bayramı için geri sayım başladı! Kurban bayramı ne zaman 2024? Kaç gün kaldı?