Ormanlardan 313 ton çöp toplandı

Yangın sezonunun gelişiyle birlikte hazırlıklarına başlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, önceki gün başlattığı "Orman Benim" kampanyasıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki ormanlarda yangına sebep olacak atık ve çöpleri vatandaşlarla birlikte temizledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Ülkemizde çıkan orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklı. Yani orman yangınlarına engel olmak elimizde. Vatandaşlarımızdan bir kez daha istirham ediyorum. Ormanlar hepimizin" diye konuştu.