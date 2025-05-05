Bakan Yumaklı: Bütün birimlerimiz orman yangınlarıyla mücadeleye hazır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Mayıs itibarıyla orman yangınlarıyla mücadelede bütün unsurların hazır hale geldiğini belirterek, "Rezerv güçlerle birlikte 27 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı, 1786 arazöz ve su ikmal aracı, 2 bin 742 ilk müdahale aracı ile 831 iş makinesi, orman yangınlarıyla bu yılki mücadelemizin temelini oluşturacak" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde risk altındaki illerin valileriyle Orman Yangınları Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
Yumaklı, yangınla mücadele konusunda değişen ve gelişen koşulları göz önünde bulundurup gerekli iyileştirmeleri yaptıklarını aktararak, orman yangınlarının sebebinin yüzde 84'ünün insan kaynaklı olduğunu anımsattı.
Orman yangınlarıyla mücadelenin büyük ve önemli kısmını, yangın öncesi alınan tedbirler ve hazırlıkların oluşturduğuna işaret eden Yumaklı, sonbahardan bu yana köy köy, mahalle mahalle, bütün yerleşim birimlerine ulaşıp 7'den 70'e bütün vatandaşları bilgilendirdiklerini anlattı.
Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede teknoloji kullanımının üst düzeyde olduğunu bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Yangınlarla mücadelede 25 bin kişilik insan gücü kullanılıyor
Yangınlarla mücadelede en büyük yardımcılarının orman kahramanları olduğunu belirten Yumaklı, yangınla mücadelede insan gücü kapasitesinin 25 bin olduğunu söyledi.
Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan ekipman ve araçlara ilişkin bilgi vererek, "Rezerv güçlerle birlikte 27 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı, 1786 arazöz ve su ikmal aracı, 2 bin 742 ilk müdahale aracı ile 831 iş makinesi, orman yangınlarıyla bu yılki mücadelemizin temelini oluşturacak. Hava araçlarımızın su almasını kolaylaştıracak 4 bin 796 havuz ve gölet ile 184'ü akıllı olmak üzere 776 gözetleme kulesi, bu mücadelenin önemli unsurları olacak." ifadelerini kullandı.
Yumaklı, Türkiye'nin, dünyada orman yangınlarıyla mücadele konusunda bir otorite olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de orman varlığının artırılması ve orman yangınlarıyla mücadele konularında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Karacabey'in konuşması sırasında tatbikat amaçlı bir orman yangını ihbarı geldi. Etkinlikte, bu yangına müdahale canlı olarak yönetildi.