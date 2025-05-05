Bakan Yumaklı: Bütün birimlerimiz orman yangınlarıyla mücadeleye hazır

"Yangınlarla mücadeledeki başarımızı yakından takip eden ülkelerin, bizden bu metodolojiyle ilgili eğitim ve bilgi talepleri var. Onları da karşılıyoruz. Orman yangınlarının yoğun olduğu Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi ülkeler ve bizimle aynı kuşakta yer alan Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerle kıyasladığımız zaman, yangınlarla mücadeledeki konumumuzu çok daha iyi görürüz. Biz dünyaya örnek bir mücadele verirken maalesef ülkemizde çarpıtmalara, yalanlara ve iftira kampanyalarına maruz kalabiliyoruz. Yani bir yandan yangınla mücadele ederken diğer yandan dezenformasyonla savaşıyoruz. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, bu mücadele sırasında doğru bilgiyi resmi kurumlardan edinmeleri, sosyal medyada paniğe sevk edecek yanlış bilgilere itibar etmemeleridir"