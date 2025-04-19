Bakan Yumaklı: Zirai dondan 16 çeşit ürün etkilendi

Genellikle açıklamalarımızı yaparken biz meyve çeşitlerinde diye bahsettik. 34 etkilenen ilde 16 çeşit ürünün etkilendiğinden bahsettik. Çok sıklıkla geldiği için ben şimdi bu ürünlerin hangilerinin olduğunu ilk kez burada açıklamak istiyorum:

Armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, nektarin, portakal, şeftali, üzüm ve fıstık.