Bakan Yumaklı: İstanbul'da 35 ton gıda ürününe el konuldu

"Vatandaşlarımızın şikayetleri ve önceki denetimlerimizin kaynağa odaklı incelemesi neticesinde İstanbul Bayrampaşa'daki gıda sitesine 30 ayrı ekiple aynı anda denetim gerçekleştirdik. Türkiye'de bu boyutta ilk kez yapılan denetimde, 58 peynir satışı yapılan işletmeyi denetledik. Bunun sonucunda 30 işletmede; olgunlaşma süresi tamamlanmayan, etiketsiz veya sahte etiketli, taklit veya tağşiş şüphesi olan, hijyen şartlarını sağlamadan üretildiği belirlenen 35 ton ürüne el konuldu. Olgunlaştırılmadan piyasaya sürülen 25 ton ürün muhafaza altına alınırken, güvenilir olmayan 10 ton ürün imha edilecek"