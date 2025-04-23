Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Bakan Yumaklı: İstanbul'da 35 ton gıda ürününe el konuldu

Bakan Yumaklı: İstanbul'da 35 ton gıda ürününe el konuldu

11:5623/04/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Bayrampaşa'daki gıda sitesine yönelik denetim.
Bayrampaşa'daki gıda sitesine yönelik denetim.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Bayrampaşa'daki gıda sitesine yönelik denetimde 35 ton ürüne el konulduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gıda denetimlerine toplu satışların yapıldığı gıda sitelerinde devam ettiklerini belirtti.



Bakan Yumaklı,
"Vatandaşlarımızın şikayetleri ve önceki denetimlerimizin kaynağa odaklı incelemesi neticesinde İstanbul Bayrampaşa'daki gıda sitesine 30 ayrı ekiple aynı anda denetim gerçekleştirdik. Türkiye'de bu boyutta ilk kez yapılan denetimde, 58 peynir satışı yapılan işletmeyi denetledik. Bunun sonucunda 30 işletmede; olgunlaşma süresi tamamlanmayan, etiketsiz veya sahte etiketli, taklit veya tağşiş şüphesi olan, hijyen şartlarını sağlamadan üretildiği belirlenen 35 ton ürüne el konuldu. Olgunlaştırılmadan piyasaya sürülen 25 ton ürün muhafaza altına alınırken, güvenilir olmayan 10 ton ürün imha edilecek"
ifadelerini kullandı.




#İbrahim Yumaklı
#Bayrampaşa
#Gıda
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA: İstanbul'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli İSTANBUL SON DEPREMLER