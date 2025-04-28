Bakan Yumaklı: Yeni destekleme modelini devreye aldık

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 30 Nisan'a kadar sürecek 4. Tarım Orman Şurası'nın Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılış törenine katıldı. Buradaki konuşmasında, tarım, orman ve su sektörünün geleceğine ışık tutacak 4. Tarım Orman Şurası'nın hazırlık çalışmalarına uzun süre önce başladıklarını anımsatan Yumaklı, "Farkı disiplinlerden uzmanlarımızla, sektörümüzün geleceğine yön vereceğimiz ve 3 gün sürecek Şuramızı topladık." ifadesini kullandı.





Yumaklı, dünyanın, değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğine işaret ederek, "Değişimleri algılayıp, buna adapte olma zeminini oluşturmak zorundayız. Bu noktada Şuralar, değişimin hızını yakalamak için önemli bir fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.





Şuranın, tüm paydaşların aynı hedefe yönelmesini sağlayan bir bakış açısı sağlayacağını bildiren Yumaklı, Şura'da alınan kararların uygulanması konusunda kesin bir iradeleri olduğuna dikkati çekti.

"Türkiye'de tarım ve orman sektörü sürdürülebilir bir yapı üzerine oturmuştur"

Yumaklı, değişen dünyaya paralel olarak tarım sektörünün de önemli bir dönüşüm içinde olduğuna işaret ederek, "Sektörümüz, küresel, dönemsel ve varoluşsal risklerle sınanmaktadır. Alışılagelmiş, kabul edilmiş ve sıradanlaşmış metotlarla değil, yeni bir bakış açısıyla ve istişareyi öne çıkararak önümüzdeki dönemi planlamamız gerekmektedir. Türkiye'de tarım ve orman sektörü sağlam, sürdürülebilir ve kuvvetli bir yapı üzerine oturmuştur." diye konuştu.





Ülke topraklarının ve doğal kaynaklarının yüzde 80'den fazlasının Bakanlık ve sektör faaliyetleri alanına girdiğini aktaran Yumaklı, Şura'da yaklaşık 1600 kişiyle beraber bu kaynakları daha iyi yönetmek ve geleceğe güçlü şekilde taşımak için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

'Yeni destekleme modelini devreye aldık'

Yumaklı, değişen dünyanın yeni fırsatlar da sunduğuna dikkati çekerek, bu fırsatları yakalamak için tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli ve sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması gibi uygulamaları devreye aldıklarını anlattı.





Yeni hayvancılık yol haritası kapsamında, yerli, yeterli ve sürdürülebilir üretimi artırma yolunda adımlar attıklarını belirten Yumaklı, tarımsal maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak için arazi toplulaştırma çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade etti.

"Sektör bir amaç etrafında kenetlendi"

Yumaklı, ülkenin tarım, orman ve su politikalarının geliştirilmesinde önceki Şuraların önemli birer dayanak olduğunu bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Her şuradan sonra alınan kararlar, sektörümüzün gelişmesi ve dayanıklılığının artması açısından çıtayı yükseklere taşımıştır. Yeni normal çerçevesinde tarım politikalarımızın yeniden ele alınması, geleceğe dönük eksik yönlerimizin tamamlanması için büyük önem taşımaktadır. Bu minvalde 4. Tarım Orman Şuramızın hazırlıklarına Eylül 2024'te başladık. Bu süreçte sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve ilgili kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde hareket ettik. Son bir yıl içinde dünyadaki kuruluşların tarımla ilgili yayımladığı tüm raporları taradık ve inceledik. Bu raporlardan Şura sürecinde faydalandık. Yine birçok uluslararası kuruluştan, dünyada gıda sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirmeler aldık."





Bu süreçte ortaya çıkan sinerjinin, sektörün tüm paydaşlarının ortak bir amaç etrafında kenetlendiğinin en açık göstergesi olduğunu aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün tüm paydaşlarıyla üç gün sürecek şuramızda 88 günde ilmek ilmek işlenen farklı fikirler, kararlara dönüşecek, buradan eylem planları çıkacak. Sadece bugüne değil gelecek 10 yıllara ışık tutacak önemli sonuçlar oluşturmuş olacağız. Şuramızın kararlarını 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıklayacak."

"Paydaşlarımızla istişare halinde olmaya devam edeceğiz"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı da şuralarda temel hedefin gıda, tarım ve orman sektörlerinin geleceğine planlamak olduğunu söyledi.





Bakanlığın 1997 yılından bu yana üç şura gerçekleştirdiğini hatırlatan Bağcı, bu şura için 16 çalışma grubunun 148 toplantıda 538 hedef ve 3 bin 60 strateji belirlediğini kaydetti.







