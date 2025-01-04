Bakan Yumaklı duyurdu: Kesimhanelere kamera zorunluluğu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kesimhanelerde canlı hayvanların, karkasların, yan ürünlerin, personel hareketlerinin izlenmesi amacıyla işlemlerin yapıldığı tüm alanlara kamera yerleştirme zorunluluğu getirildiğini bildirdi.
Onay belgesi almadan kesimhanelerin faaliyetine izin verilmediğini vurgulayan Yumaklı, gerekli resmi kontroller yapılarak asgari teknik ve hijyenik şartları uygun kesimhanelere onay belgesi verdiklerini kaydetti.
Yumaklı, kesimhanelerde kesim öncesi ve sonrası muayeneler ile diğer resmi kontrolleri gerçekleştirmek üzere resmi veteriner hekimlerin görevlendirildiğine dikkati çekerek, buraların hayvan sağlığı, refahı ve hijyen kurallarına uygun faaliyet göstermelerinin zorunlu olduğunu bildirdi.
"En kısa sürede yayımlanmasını planlıyoruz"
Güncellenen ve yayım aşamasına gelen "Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği"ne ilişkin bilgi veren Yumaklı, resmi kontroller neticesinde görülen gereklilik üzerine kesimhanelerde görüntülü sistem kurulmasını bu yıl zorunlu hale getireceklerini ifade etti.
Yumaklı, şu bilgiyi verdi:
"Kulak küpesi olmayan hayvan kesilemez"
Yeni uygulamayla Bakanlığa beyan edilen gün ve saatler dışında kesim yapılmasının engelleneceğini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti: