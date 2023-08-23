Bakan Yumaklı duyurdu: Eceabat'taki yangın kontrol altına alındı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Seyitgazi-Afyonkarahisar kara yolu ulaşıma kapatıldı. Yangının, şu an için yerleşim bölgeleri için tehdit oluşturmadığı bildirildi.