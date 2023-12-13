Bakan Yumaklı duyurdu: Öğretmenlere 'su verimliliği' eğitimi

"Su israfının engellenmesiyle sudan elde edilen faydanın azami seviyeye çıkarılmasını hedefliyoruz. Biz buna 'su verimliliği' diyoruz. Bu yılın başında Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Su Verimliliği Seferberliği'ni başlattık. Stratejilerimiz arasında da yer alan ve toplumsal dönüşümün en önemli araçları olan eğitim ve farkındalık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle çocuklarımızın eğitimi, toplumun geleceği açısından anahtar niteliğinde. Tüm çocuklarımıza ulaşabilmek için eğitimleri daha sistematik hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu eğitim programlarıyla sizlerle işbirliği içerisinde olmayı son derece önemsiyoruz. Öğretmenlere verilecek eğitimle, ilkokul çağındaki çocuklarımızla başladığımız bu yolculukta su verimliliği bilincini tüm eğitim kademelerindeki çocuklarımıza aşılamak istiyoruz."