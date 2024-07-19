Bakan Yumaklı duyurdu: Yangınların tamamı kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında dün çıkan orman yangınındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Yumaklı, İzmir Buca ve Gaziemir'de çıkan yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.
Hayatını kaybeden işletme şefimizi rahmetle anarak başlamak istiyorum. Şahin Dönertaş kardeşim 41 yaşında bu vatan için, yeşil vatan için hayatını hiçe sayan kahramanlardan sadece bir tanesi. Ailesine, bütün sevenlerine ve Orman Genel Müdürlüğü teşkilatımıza ve bakanlığımıza başsağlığı diliyorum.
"48 adet yangınla mücadele ettik"
Değerli arkadaşlar dün 9 adet yangın vardı bizim üst risk grubunda diye tanımladığımız. Ancak 34'ü orman yangını 14'ü de orman dışı yangın olmak üzere bütün yurt çapında 48 adet yangınla mücadele etti arkadaşlarımız. Orman dışında başlayan yangınların da ormana sirayet etmesiyle birlikte. Edirne, Bursa, Balıkesir, Manisa, Uşak, Kütahya, İzmir Foça, İzmir Bergama ve en sonunda dün akşam yerleşim merkezlerine yakın seyretmesi hasebiyle de İzmir Buca yangınları bizim arkadaşlarımızın hakikaten canını hiçe sayarak söndürmek için mücadele ettikleri yangınlar oldu. An itibarıyla bu yangınların tamamının kontrol altına alındığını duyurmak istiyorum.
"Dezenformasyonları kınıyorum"
Gece yarısından itibaren yalan haberleri dolaşıma soktular. Yangınlara ilişkin dezenformasyonları kınıyorum. Bugünden itibaren 15 Eylül'e kadar bütün ekiplerimiz alarm halinde. Vatandaşlarımız olmadan bu mücadeleden galip çıkamayız.