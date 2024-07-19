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Bakan Yumaklı duyurdu: Yangınların tamamı kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Buca-Gaziemir yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı "Yangınların tamamının kontrol altına alındığını duyurmak istiyorum. Bugünden itibaren 15 Eylül'e kadar bütün ekiplerimiz alarm halinde" dedi.

Lokman Özdemir
10:07 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 10:23 - 19/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
İbrahim Yumaklı
İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında dün çıkan orman yangınındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.


Bakan Yumaklı, İzmir Buca ve Gaziemir'de çıkan yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.


Yumaklı
"Sıcaklık nedeniyle bugünden itibaren Ege ve Akdeniz kıyılarında alarmdayız. 15 Eylül'e kadar tüm ekiplerimizle alarm halindeyiz"
dedi.

Yangınlarla ilgili yapılan dezenformasyona da tepki gösteren Yumaklı
"Gece yarısından itibaren yalan haberleri dolaşıma soktular. Yapılan dezenformasyonu kınıyorum."
ifadelerini kullandı.


Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şu şekilde;

Hayatını kaybeden işletme şefimizi rahmetle anarak başlamak istiyorum. Şahin Dönertaş kardeşim 41 yaşında bu vatan için, yeşil vatan için hayatını hiçe sayan kahramanlardan sadece bir tanesi. Ailesine, bütün sevenlerine ve Orman Genel Müdürlüğü teşkilatımıza ve bakanlığımıza başsağlığı diliyorum.


"48 adet yangınla mücadele ettik"


Değerli arkadaşlar dün 9 adet yangın vardı bizim üst risk grubunda diye tanımladığımız. Ancak 34'ü orman yangını 14'ü de orman dışı yangın olmak üzere bütün yurt çapında 48 adet yangınla mücadele etti arkadaşlarımız. Orman dışında başlayan yangınların da ormana sirayet etmesiyle birlikte. Edirne, Bursa, Balıkesir, Manisa, Uşak, Kütahya, İzmir Foça, İzmir Bergama ve en sonunda dün akşam yerleşim merkezlerine yakın seyretmesi hasebiyle de İzmir Buca yangınları bizim arkadaşlarımızın hakikaten canını hiçe sayarak söndürmek için mücadele ettikleri yangınlar oldu. An itibarıyla bu yangınların tamamının kontrol altına alındığını duyurmak istiyorum.



"Dezenformasyonları kınıyorum"


Gece yarısından itibaren yalan haberleri dolaşıma soktular. Yangınlara ilişkin dezenformasyonları kınıyorum. Bugünden itibaren 15 Eylül'e kadar bütün ekiplerimiz alarm halinde. Vatandaşlarımız olmadan bu mücadeleden galip çıkamayız.




İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarla genişledi

İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgede bulunan arı kovanları ile küçükbaş hayvan ağılları tahliye ediliyor. Ekipler, yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Çok sayıda seferin ertelendiği havalimanına iniş yapacak uçaklar ise çevre havalimanlarına yönlendiriliyor.


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