Bakan Yumaklı: Eceabat yangını kontrol altında

Çanakkale, İzmir, Bolu ve Manisa’daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edilirken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son durumu aktardı. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Çanakkale

"12 helikopter, 69 kara aracıyla direkt müdahale başladı. Bunun yanı sıra yine AFAD, Valiliğimiz diğer kolluk güçleri yerel yönetimlerle müdahale o saatten itibaren başlamış oldu. Gece boyunca devam etti. Çalışmalar iyiye gidiyor. Bu mücadele meyvesini verdi ve Çanakkale yangının kontrol altına alındığını belirtmek istiyorum.

Manisa

Manisa'daki yangın kırsal alandan başlayıp orman alanına geçmişti. Bölgeden 8 km ötede yeni bir yangın başladı. Nemin düşük olması ve yüksek rüzgarla birlikte burada da yangın büyüdü. Arkadaşlarımız yangınlar mücadele ediyor.

Bolu

Orada da gece boyunca yangına müdahale edildi. Kısmen kontrol altına alındı ancak gün içinde güzel haberi vereceğiz. Diğer yangın Bolu'daydı. İlk andan itibaren 8 helikopter ve 536 personel sevk edildi. Günün ağarmasıyla birlikte takviye devam ediyor. Orayla ilgili çalışmalar iyiye gidiyor. Biraz da bitki örtüsünün farklı olması sebebiyle çıkan yangınla görünün arasında fark var. Ben de birazdan Bolu'ya geçmiş olacağım.

İzmir

İzmir Karşıyaka'daki yangına arkadaşlarımızın müdahalesi devam ediyor. Gün içinde bilgi vereceğim.

Meteorolojik veriler 3 günde yüksek risk olduğunu söylüyor. Biz tüm kamu kuruluşlarımız olarak bu 3 gün için alarmdayız. Düşük nem, yüksek rüzgar ve hava sıcaklığı... Bunlar yangın oluşması için ortam oluşturan unsurlar."





Eceabat'taki yangın neden çıktı?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangının yol kenarında elektrik direğinin patlaması sonucu çıktığını açıkladı. Etkilenen ve zarar gören tarihi bir yapı olmadığını belirten Bakan Yumaklı, "Yangında yaklaşık 700 hektar etkilendi" dedi.















